Designed for those tracking macros, following strict weight-loss regiments, or preparing for fitness competitions.

Choose 1 protein, 2 sides, and 1 Sauce.

Proteins (6oz):

Steak (Calories: 460, Fat: 31g, Carbs: 0g, Protein: 42g)

Chicken Breast (Calories: 281g, Fat:6.1g, Carbs: 0g, Protein:29g)

Salmon (Calories: 354, Fat: 22g, Carbs: 0g, Protein: 34g)

Sides (1 Cup):

White Rice (Calories: 206, Fat: 0.5g, Carbs: 45g, Protein: 4.3g)

Cauliflower Rice (Calories: 27, Fat: 0.3g, Carbs: 5g, Protein: 2.1g)

Green Beans (Calories: 31, Fat: 0.2g, Carbs: 7g, Protein: 1.8g)

Asparagus (Calories: 27, Fat: 0.3g, Carbs: 5g, Protein: 2.9g)

Broccoli (Calories: 31, Fat: 0.4g, Carbs: 4g, Protein: 2.5g)

Sauces:

Avocado Salsa Verde

Sugar Free BBQ Sauce

Sugar Free Teriyaki

House Steak Sauce

Buffalo Hot Sauce

Honey Mustard