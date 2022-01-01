Philly cheesesteaks in Albany
Albany restaurants that serve philly cheesesteaks
More about WINGBOX & SEAFOOD CO - 2734 LEDO RD STE 6 ALBANY GA 31707
WINGBOX & SEAFOOD CO - 2734 LEDO RD STE 6 ALBANY GA 31707
2734 Ledo Road, Albany
|Big Cheese PHILLY CHEESESTEAK
|$11.99
CREATE YOUR OWN PHILLY ON OUR SOFT BAKED HOAGIE ROLL
CHOICE OF MEAT- RIBEYE STEAK OR CHICKEN
CHOICE OF TOPPINGS- MUSHROOM, ONIONS, PEPPERS, MAYO,LETTUCE, TOMATO,KETCHUP SPICY PEPPER RELISH
COMES WITH SMALL ORDER OF FRIES OR YOUR CHOICE OF SIDE