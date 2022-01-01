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Edamame in Alhambra

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Alhambra restaurants
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Alhambra restaurants that serve edamame

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SHABU-SHABU • SEAFOOD • HOT POT • FRENCH FRIES

Nabemono Shabu Shabu

27 E Main Street, Alhambra

Avg 4.5 (510 reviews)
TakeoutDeliveryDigital Dine-InFast Pay
Sea Salt Edamame$3.50
chilled edamame w/ flaky sea salt
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YAKITORI • SUSHI • RAMEN • NOODLES

Shin-Sen-Gumi Yakitori & Men-Ya

45 S Garfield Ave, Alhambra

Avg 4.7 (467 reviews)
TakeoutFast Pay
Edamame$4.50
Boiled soybeans, lightly salted.
Garlic Edamame$5.25
Edamame seasoned w/ garlic sauce.
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California Rock'n Sushi

2201 W.Commonwealth Ave, Alhambra

No reviews yet
TakeoutDelivery
Garlic Edamame$7.50
Edamame$5.50
Edamame$6.33
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Nakazo Ramen

2120 Fremont Ave, Alahambra

No reviews yet
Takeout
Edamame W/ Garlic Soy$5.25
boiled soy beans with garlic soy sauce
Edamame W/ Sea Salt$4.00
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