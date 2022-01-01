Edamame in Alhambra
Alhambra restaurants that serve edamame
More about Nabemono Shabu Shabu
SHABU-SHABU • SEAFOOD • HOT POT • FRENCH FRIES
Nabemono Shabu Shabu
27 E Main Street, Alhambra
|Sea Salt Edamame
|$3.50
chilled edamame w/ flaky sea salt
More about Shin-Sen-Gumi Yakitori & Men-Ya
YAKITORI • SUSHI • RAMEN • NOODLES
Shin-Sen-Gumi Yakitori & Men-Ya
45 S Garfield Ave, Alhambra
|Edamame
|$4.50
Boiled soybeans, lightly salted.
|Garlic Edamame
|$5.25
Edamame seasoned w/ garlic sauce.
More about California Rock'n Sushi
California Rock'n Sushi
2201 W.Commonwealth Ave, Alhambra
|Garlic Edamame
|$7.50
|Edamame
|$5.50
|Edamame
|$6.33