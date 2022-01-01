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Aloha Beer

Open today 10:00 AM - 12:00 AM

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2155 Kalakaua Ave

Honolulu, HI 96815

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All hours

Sunday10:00 am - 12:00 am
Monday10:00 am - 12:00 am
Tuesday10:00 am - 12:00 am
Wednesday10:00 am - 12:00 am
Thursday10:00 am - 12:00 am
Friday10:00 am - 12:00 am
Saturday10:00 am - 12:00 am

Location

2155 Kalakaua Ave, Honolulu HI 96815

Directions

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