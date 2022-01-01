Aloha Beer
Open today 10:00 AM - 12:00 AM
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2155 Kalakaua Ave
Honolulu, HI 96815
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All hours
|Sunday
|10:00 am - 12:00 am
|Monday
|10:00 am - 12:00 am
|Tuesday
|10:00 am - 12:00 am
|Wednesday
|10:00 am - 12:00 am
|Thursday
|10:00 am - 12:00 am
|Friday
|10:00 am - 12:00 am
|Saturday
|10:00 am - 12:00 am
Location
2155 Kalakaua Ave, Honolulu HI 96815
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