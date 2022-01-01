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Sashimi in Alpharetta

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Alpharetta restaurants
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Alpharetta restaurants that serve sashimi

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Little Tokyo Sushi & Grill - 5815 Windward prky

5815 Windward prky, Alpharetta

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TakeoutDeliveryDigital Dine-InFast Pay
SASHIMI REGULAR$21.95
12 Pieces Sashimi
* CONTAINS RAW FISH
* CONSUMING RAW OR UNDERCOOKED KED MEATS, POULTRY, SEAFOOD, SHELLFISH, EGGS OR DAIRY MAY INCREASE YOUR RISK OF FOODBORNE ILLNESS
SASHIMI SAMPLER*$15.00
7 Pieces of Sashimi (Chef’s choice)
* CONTAINS RAW FISH
* CONSUMING RAW OR UNDERCOOKED KED MEATS, POULTRY, SEAFOOD, SHELLFISH, EGGS OR DAIRY MAY INCREASE YOUR RISK OF FOODBORNE ILLNESS.
*All pictures shown are for illustration purposes only. Actual product may vary due to product availability.
SASHIMI SAMPLER*$15.00
7 Pieces of Sashimi (Chef’s choice)
* CONTAINS RAW FISH
* CONSUMING RAW OR UNDERCOOKED KED MEATS, POULTRY, SEAFOOD, SHELLFISH, EGGS OR DAIRY MAY INCREASE YOUR RISK OF FOODBORNE ILLNESS.
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MF Bar image

 

MF Bar - 7135 Avalon Blvd

7135 Avalon Blvd, Alpharetta

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Takeout
Spicy Salmon Sashimi$15.00
Sesame Seasoned Salmon Seared with Spicy Ponzu And Yuzu Kosho
Chutoro Sashimi$30.00
Low Fatty Tuna
Sake Sashimi$15.00
Salmon
More about MF Bar - 7135 Avalon Blvd

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