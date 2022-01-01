Sashimi in Alpharetta
Alpharetta restaurants that serve sashimi
More about Little Tokyo Sushi & Grill - 5815 Windward prky
Little Tokyo Sushi & Grill - 5815 Windward prky
5815 Windward prky, Alpharetta
|SASHIMI REGULAR
|$21.95
12 Pieces Sashimi
* CONTAINS RAW FISH
* CONSUMING RAW OR UNDERCOOKED KED MEATS, POULTRY, SEAFOOD, SHELLFISH, EGGS OR DAIRY MAY INCREASE YOUR RISK OF FOODBORNE ILLNESS
|SASHIMI SAMPLER*
|$15.00
7 Pieces of Sashimi (Chef’s choice)
* CONTAINS RAW FISH
* CONSUMING RAW OR UNDERCOOKED KED MEATS, POULTRY, SEAFOOD, SHELLFISH, EGGS OR DAIRY MAY INCREASE YOUR RISK OF FOODBORNE ILLNESS.
*All pictures shown are for illustration purposes only. Actual product may vary due to product availability.
|SASHIMI SAMPLER*
|$15.00
7 Pieces of Sashimi (Chef’s choice)
* CONTAINS RAW FISH
* CONSUMING RAW OR UNDERCOOKED KED MEATS, POULTRY, SEAFOOD, SHELLFISH, EGGS OR DAIRY MAY INCREASE YOUR RISK OF FOODBORNE ILLNESS.