Turkey wraps in Amityville
Amityville restaurants that serve turkey wraps
More about Brownstones Coffee Amityville
SMOKED SALMON • SALADS • SANDWICHES • FRENCH FRIES
Brownstones Coffee Amityville
55 Merrick Rd, Amityville
|Turkey BLT Wrap
|$12.99
Sliced turkey, smoked bacon, sliced ripe tomatoes, green leaf lettuce, ranch dressing and served with French fries.
More about Park Avenue Grill
SALADS • HAMBURGERS
Park Avenue Grill
178 Park Ave, Amityville
|Avocado & Turkey Wrap
|$15.75
OVEN ROASTED TURKEY, CHEDDAR CHEESE, AVOCADO, LETTUCE, TOMATOES, & CHIPOTLE RANCH IN WHOLE WHEAT WRAP
|GLUTEN FREE AVOCADO TURKEY WRAP (Copy)
|$17.50
GLUTEN FREE WRAP WITH OVEN ROASTED TURKEY, CHEDDAR CHEESE, AVOCADO, LETTUCE, TOMATO AND CHIPOTLE RANCH