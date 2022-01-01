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Toast

Pizzeria Angie's

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PIZZA • SANDWICHES

6120 Royalton Rd • $$

Avg 3.8 (140 reviews)

Popular Items

Large BYOP$13.99
Small BYOP$8.99
Wings - Traditional$9.50
Lg Perfect Pepperoni$16.99
Mozzarella Sticks with Marinara Sauce$4.99
Calzone$10.99
Cheese Salad$5.99
Medium BYOP$10.99
Italian Salad$6.99
Wings - Boneless$9.50
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Attributes and Amenities

Seating
Delivery
Wheelchair Accessible
Online Ordering
Takeout

Location

6120 Royalton Rd

North Royalton OH

Sunday11:00 am - 12:00 am
Monday10:30 am - 11:00 pm
Tuesday10:30 am - 11:00 pm
Wednesday10:30 am - 11:00 pm
Thursday10:30 am - 11:00 pm
Friday10:30 am - 11:00 pm
Saturday11:00 am - 12:00 am
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