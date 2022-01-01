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Caesar salad in Annapolis

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Annapolis restaurants
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Annapolis restaurants that serve caesar salad

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SMOKED SALMON • SEAFOOD • SALADS • SANDWICHES • FRENCH FRIES

Main & Market

914 Bay Ridge Rd, Annapolis

Avg 4.4 (791 reviews)
TakeoutFast Pay
SD Caesar Salad$4.00
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Red Red Wine Bar image

 

Red Red Wine Bar

189B Main Street, Annapolis

Avg 4.3 (910 reviews)
Takeout
Side Caesar Salad$4.00
Grilled Caesar Salad$12.00
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Annapolis Smokehouse image

SMOKED SALMON • SEAFOOD • BBQ • GRILL • FRENCH FRIES

Annapolis Smokehouse

107 Hillsmere Dr, Annapolis

Avg 4 (733 reviews)
Takeout
Side Caesar Salad$8.00
Small Caesar Salad$8.00
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Red Hot & Blue image

 

Red Hot & Blue

200 Old Mill Bottom Rd S., Annapolis

No reviews yet
Takeout
Salmon Caesar Salad$15.98
Caesar with romaine, shredded Parmesan, croutons, and Caesar dressing. Topped with a seasoned baked Salmon fillet.
Chicken Caesar Salad$12.98
Caesar with romaine, shredded Parmesan, croutons, and Caesar dressing topped with marinated grilled chicken breast.
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Bread and Butter Kitchen

303 Second St, Suite A, Annapolis

No reviews yet
TakeoutDeliveryDigital Dine-In
Caesar Salad$7.29
Crisp romaine, shredded parmesan, croutons, and our house Caesar dressing (contains anchovies).
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Bella Italia - Taylor Ave. image

PIZZA • PASTA • SEAFOOD • SALADS • SANDWICHES • FRENCH FRIES

Bella Italia - Taylor Ave.

609 Taylor Ave, Annapolis

Avg 4.4 (447 reviews)
TakeoutDelivery
Caesar Salad$7.50
Romaine lettuce, croutons and imported shredded parmigiano cheese
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WRAPS • PIZZA • SOUPS • SALADS • GRILL • CHICKEN WINGS • FRENCH FRIES

Neo Pizza & Taphouse

220 Harker Place, Annapolis

Avg 4.7 (3130 reviews)
TakeoutDeliveryDigital Dine-In
Caesar Salad$9.99
small caesar salad$4.99
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Market House image

SMOKED SALMON • SEAFOOD • FRENCH FRIES

Market House

25 Market Space, Annapolis

Avg 3.5 (55 reviews)
TakeoutDeliveryDigital Dine-InFast Pay
Plain Caesar Salad$9.00
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Bean Rush Cafe - Annapolis image

 

Bean Rush Cafe - Annapolis

112A Annapolis Street, Annapolis

No reviews yet
TakeoutDelivery
Chicken Caesar Salad$7.75
Caesar Salad$7.75
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Pasticcio Fresh Italian Kitchen

150 Suite F Jennifer Road, Annapolis

No reviews yet
TakeoutDelivery
Caesar Salad$8.00
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Level a Small Plates Lounge image

 

Level a Small Plates Lounge

69 West Street, Annapolis

No reviews yet
TakeoutDelivery
Grilled Caesar salad$11.50
Romaine Heart, lightly grilled and topped with house caesar dressing and parmesan crisps
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Chevys Fresh Mex image

TACOS • FRENCH FRIES

Chevys Fresh Mex

2430 Solomons Island Road, Annapolis

Avg 4.4 (456 reviews)
TakeoutDelivery
Chicken Caesar Salad$12.49
Chilled hearts of romaine, fire-roasted red peppers, tortilla strips, & cotija cheese tossed w/ Caesar dressing and topped with grilled chicken.
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The Brass Tap image

GRILL • HAMBURGERS

The Brass Tap

2002 Annapolis Mall Rd, Annapolis

Avg 4.3 (854 reviews)
Takeout
Caesar Salad w/ Chicken
Romaine lettuce, Parmesan, croutons & Caesar dressing (750 CAL.)
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RAMS HEAD ROADHOUSE image

HAMBURGERS • FRENCH FRIES

RAMS HEAD ROADHOUSE

1773 Generals Hwy, Annapolis

Avg 4.4 (1184 reviews)
Takeout
Side Caesar Salad$4.00
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RAMS HEAD TAVERN image

PIZZA • GRILL • HAMBURGERS • FRENCH FRIES

RAMS HEAD TAVERN

33 West St, Annapolis

Avg 3.9 (2690 reviews)
Takeout
Side Caesar Salad$4.00
More about RAMS HEAD TAVERN

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