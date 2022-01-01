Caesar salad in Annapolis
Annapolis restaurants that serve caesar salad
SMOKED SALMON • SEAFOOD • SALADS • SANDWICHES • FRENCH FRIES
Main & Market
914 Bay Ridge Rd, Annapolis
|SD Caesar Salad
|$4.00
Red Red Wine Bar
189B Main Street, Annapolis
|Side Caesar Salad
|$4.00
|Grilled Caesar Salad
|$12.00
SMOKED SALMON • SEAFOOD • BBQ • GRILL • FRENCH FRIES
Annapolis Smokehouse
107 Hillsmere Dr, Annapolis
|Side Caesar Salad
|$8.00
|Small Caesar Salad
|$8.00
Red Hot & Blue
200 Old Mill Bottom Rd S., Annapolis
|Salmon Caesar Salad
|$15.98
Caesar with romaine, shredded Parmesan, croutons, and Caesar dressing. Topped with a seasoned baked Salmon fillet.
|Chicken Caesar Salad
|$12.98
Caesar with romaine, shredded Parmesan, croutons, and Caesar dressing topped with marinated grilled chicken breast.
Bread and Butter Kitchen
303 Second St, Suite A, Annapolis
|Caesar Salad
|$7.29
Crisp romaine, shredded parmesan, croutons, and our house Caesar dressing (contains anchovies).
PIZZA • PASTA • SEAFOOD • SALADS • SANDWICHES • FRENCH FRIES
Bella Italia - Taylor Ave.
609 Taylor Ave, Annapolis
|Caesar Salad
|$7.50
Romaine lettuce, croutons and imported shredded parmigiano cheese
WRAPS • PIZZA • SOUPS • SALADS • GRILL • CHICKEN WINGS • FRENCH FRIES
Neo Pizza & Taphouse
220 Harker Place, Annapolis
|Caesar Salad
|$9.99
|small caesar salad
|$4.99
SMOKED SALMON • SEAFOOD • FRENCH FRIES
Market House
25 Market Space, Annapolis
|Plain Caesar Salad
|$9.00
Bean Rush Cafe - Annapolis
112A Annapolis Street, Annapolis
|Chicken Caesar Salad
|$7.75
|Caesar Salad
|$7.75
Pasticcio Fresh Italian Kitchen
150 Suite F Jennifer Road, Annapolis
|Caesar Salad
|$8.00
Level a Small Plates Lounge
69 West Street, Annapolis
|Grilled Caesar salad
|$11.50
Romaine Heart, lightly grilled and topped with house caesar dressing and parmesan crisps
TACOS • FRENCH FRIES
Chevys Fresh Mex
2430 Solomons Island Road, Annapolis
|Chicken Caesar Salad
|$12.49
Chilled hearts of romaine, fire-roasted red peppers, tortilla strips, & cotija cheese tossed w/ Caesar dressing and topped with grilled chicken.
GRILL • HAMBURGERS
The Brass Tap
2002 Annapolis Mall Rd, Annapolis
|Caesar Salad w/ Chicken
Romaine lettuce, Parmesan, croutons & Caesar dressing (750 CAL.)
HAMBURGERS • FRENCH FRIES
RAMS HEAD ROADHOUSE
1773 Generals Hwy, Annapolis
|Side Caesar Salad
|$4.00
PIZZA • GRILL • HAMBURGERS • FRENCH FRIES
RAMS HEAD TAVERN
33 West St, Annapolis
|Side Caesar Salad
|$4.00