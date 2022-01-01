French toast in Clarendon
Clarendon restaurants that serve french toast
More about Cava Mezze - Clarendon
SALADS • SANDWICHES • FRENCH FRIES
Cava Mezze - Clarendon
2940 Clarendon Blvd, Arlington
|Challah French Toast
|$8.00
More about Lyon Hall
SMOKED SALMON • SEAFOOD • HAMBURGERS • FRENCH FRIES
Lyon Hall
3100 Washington Blvd, Arlington
|Hot Chicken & French Toast
|$0.00
Nashville-style chicken, pickles, maple syrup
|Kid's French Toast
|$8.00
|Brioche French Toast
|$15.00
banana, fresh berries, pecan, maple syrup, whipped cream