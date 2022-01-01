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French toast in Clarendon

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Clarendon restaurants
Toast

Clarendon restaurants that serve french toast

Cava Mezze image

SALADS • SANDWICHES • FRENCH FRIES

Cava Mezze - Clarendon

2940 Clarendon Blvd, Arlington

Avg 4.4 (3353 reviews)
TakeoutFast Pay
Challah French Toast$8.00
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Lyon Hall image

SMOKED SALMON • SEAFOOD • HAMBURGERS • FRENCH FRIES

Lyon Hall

3100 Washington Blvd, Arlington

Avg 4.4 (5052 reviews)
Takeout
Hot Chicken & French Toast$0.00
Nashville-style chicken, pickles, maple syrup
Kid's French Toast$8.00
Brioche French Toast$15.00
banana, fresh berries, pecan, maple syrup, whipped cream
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The Liberty Tavern image

PIZZA • SMOKED SALMON • GRILL • HAMBURGERS • FRENCH FRIES

The Liberty Tavern - Clarendon

3195 Wilson Blvd, Arlington

Avg 4.4 (8747 reviews)
Takeout
Thick Sliced French Toast$13.00
bacon, maple syrup, bananas, apple compote
Kids- French Toast Dippers$8.00
french toast sticks, maple syrup
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