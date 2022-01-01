Chicken biryani in Austin
Austin restaurants that serve chicken biryani
More about Biryani & Co.
Biryani & Co.
11150 Research Blvd, Austin
|Gongura Chicken Biryani
|$15.49
|Chicken Dum Biryani
|$13.99
|Vijyawada CHICKEN Boneless Biryani
|$15.99
More about Zaviya Grill - 1212 W Parmer Ln Unit # A
Zaviya Grill - 1212 W Parmer Ln Unit # A
1212 W Parmer Ln Unit # A, Austin
|Chicken Biryani
|$11.99
More about Whip In
Whip In
1950 S I-35 Frontage Rd, Austin
|Chicken Biryani
|$16.00
Basmati Long Grained Rice Layered With Tender Chicken Cooked In A Thick Gravy