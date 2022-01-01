Risotto in Avalon
Avalon restaurants that serve risotto
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La Vecchia Fontana
700 First Ave, Avalon
|RISOTTO FUNGHI
|$25.00
ITALIAN ARBORIO RICE SAUTÉED WITH SHIITAKE, PORCINI, & REGULAR MUSHROOMS IN A LIGHT TRUFFLE CREAM SAUCE
|RISOTTO SCAMPI
|$27.00
ITALIAN ARBORIO RICE SAUTÉED WITH JUMBO SHRIMP IN A BASIL-ROSE COGNAC CREAM SAUCE
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PIZZA • SEAFOOD
Polpo Ristorante
3258 Dune Dr, Avalon
|RISOTTO PESCATORE
|$35.00
ITALIAN ARBORIO RICE WITH SHRIMP, CALAMARI, MUSSELS, & CLAMS IN A MARINARA OR GARLIC WHITE WINE SAUCE
|RISOTTO FUNGHI
|$28.00
ITALIAN ARBORIO RICE SAUTÉED WITH SHIITAKE, PORCINI, & REGULAR MUSHROOMS IN A LIGHT TRUFFLE CREAM SAUCE
|RISOTTO SCAMPI
|$29.00
ITALIAN ARBORIO RICE SAUTÉED WITH JUMBO SHRIMP IN A BASIL-ROSE COGNAC CREAM SAUCE