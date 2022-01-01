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Risotto in Avalon

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Avalon restaurants
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Avalon restaurants that serve risotto

La Vecchia Fontana image

 

La Vecchia Fontana

700 First Ave, Avalon

Avg 4.3 (875 reviews)
Takeout
RISOTTO FUNGHI$25.00
ITALIAN ARBORIO RICE SAUTÉED WITH SHIITAKE, PORCINI, & REGULAR MUSHROOMS IN A LIGHT TRUFFLE CREAM SAUCE
RISOTTO SCAMPI$27.00
ITALIAN ARBORIO RICE SAUTÉED WITH JUMBO SHRIMP IN A BASIL-ROSE COGNAC CREAM SAUCE
More about La Vecchia Fontana
Polpo Ristorante image

PIZZA • SEAFOOD

Polpo Ristorante

3258 Dune Dr, Avalon

Avg 4.1 (2501 reviews)
TakeoutFast Pay
RISOTTO PESCATORE$35.00
ITALIAN ARBORIO RICE WITH SHRIMP, CALAMARI, MUSSELS, & CLAMS IN A MARINARA OR GARLIC WHITE WINE SAUCE
RISOTTO FUNGHI$28.00
ITALIAN ARBORIO RICE SAUTÉED WITH SHIITAKE, PORCINI, & REGULAR MUSHROOMS IN A LIGHT TRUFFLE CREAM SAUCE
RISOTTO SCAMPI$29.00
ITALIAN ARBORIO RICE SAUTÉED WITH JUMBO SHRIMP IN A BASIL-ROSE COGNAC CREAM SAUCE
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