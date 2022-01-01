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Caesar salad in Bay City

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Bay City restaurants
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Bay City restaurants that serve caesar salad

The Souper Cafe image

 

The Souper Cafe

4093 N Euclid, bay city

No reviews yet
Takeout
1/2 Caesar Salad$5.99
Full Caesar Salad$9.39
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Real Seafood Co. Bay City

199 Uptown Drive, Bay City

No reviews yet
TakeoutDelivery
Side Caesar Salad$6.95
romaine / shaved parmesan / garlic croutons
Entrée Caesar Salad$11.95
romaine / shaved parmesan / garlic croutons
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SEAFOOD • SANDWICHES

Old City Hall

814 Saginaw St, Bay City

Avg 4.3 (1129 reviews)
TakeoutFast Pay
Caesar Salad$10.00
Shredded Parmesan cheese, rustic croutons, and zesty Caesar dressing on a bed of romaine lettuce.
Add chicken - $5 Add salmon - $9
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Brooklyn Boyz

507 E Midland Street, Bay City

No reviews yet
TakeoutFast Pay
Chicken Caesar Salad$13.49
Crisp Romaine lettuce, char-grilled chicken, tomatoes, Parmesan and croutons in a creamy Caesar dressing.
Caesar Salad$10.99
Crisp Romaine lettuce, tomatoes, Parmesan and croutons in a creamy Caesar dressing.
Side Caesar Salad$4.49
Crisp Romaine lettuce, tomatoes, Parmesan and croutons in a creamy Caesar dressing.
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