Caesar salad in Bay City
Bay City restaurants that serve caesar salad
More about The Souper Cafe
The Souper Cafe
4093 N Euclid, bay city
|1/2 Caesar Salad
|$5.99
|Full Caesar Salad
|$9.39
More about Real Seafood Co. Bay City
Real Seafood Co. Bay City
199 Uptown Drive, Bay City
|Side Caesar Salad
|$6.95
romaine / shaved parmesan / garlic croutons
|Entrée Caesar Salad
|$11.95
romaine / shaved parmesan / garlic croutons
More about Old City Hall
SEAFOOD • SANDWICHES
Old City Hall
814 Saginaw St, Bay City
|Caesar Salad
|$10.00
Shredded Parmesan cheese, rustic croutons, and zesty Caesar dressing on a bed of romaine lettuce.
Add chicken - $5 Add salmon - $9
More about Brooklyn Boyz
Brooklyn Boyz
507 E Midland Street, Bay City
|Chicken Caesar Salad
|$13.49
Crisp Romaine lettuce, char-grilled chicken, tomatoes, Parmesan and croutons in a creamy Caesar dressing.
|Caesar Salad
|$10.99
Crisp Romaine lettuce, tomatoes, Parmesan and croutons in a creamy Caesar dressing.
|Side Caesar Salad
|$4.49
Crisp Romaine lettuce, tomatoes, Parmesan and croutons in a creamy Caesar dressing.