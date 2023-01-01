Shrimp quesadillas in Brooklyn
Brooklyn restaurants that serve shrimp quesadillas
More about Soup N Burger - Emmons Ave
SMOOTHIES • SOUPS • SANDWICHES • HAMBURGERS
Soup N Burger - Emmons Ave
1825 Emmons Ave, Brooklyn
|Shrimp Quesadilla
|$15.99
More about Taqueria El Patron Mexican Grill
SOUPS • SANDWICHES • CHICKEN • STEAKS • SALADS • SEAFOOD • TACOS • GRILL
Taqueria El Patron Mexican Grill
51 Lincoln Rd, Brooklyn
|Grilled Shrimp Quesadilla
|$18.00
|Spicy Shrimp Quesadilla
|$18.00
More about Avocados Mexican Grill - 428 Kings Highway
Avocados Mexican Grill - 428 Kings Highway
428 Kings Highway, Brooklyn
|Shrimp Quesadilla
|$16.00
Served w/ House Mixed Green Salad, 12" Flour Tortilla filled w/ Mixed Cheese & Sour Cream w/your Favorite Meat