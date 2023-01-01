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Shrimp quesadillas in Brooklyn

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Brooklyn restaurants
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Brooklyn restaurants that serve shrimp quesadillas

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SMOOTHIES • SOUPS • SANDWICHES • HAMBURGERS

Soup N Burger - Emmons Ave

1825 Emmons Ave, Brooklyn

Avg 4.7 (649 reviews)
TakeoutDelivery
Shrimp Quesadilla$15.99
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Taqueria El Patron Mexican Grill image

SOUPS • SANDWICHES • CHICKEN • STEAKS • SALADS • SEAFOOD • TACOS • GRILL

Taqueria El Patron Mexican Grill

51 Lincoln Rd, Brooklyn

Avg 4.4 (721 reviews)
Takeout
Grilled Shrimp Quesadilla$18.00
Spicy Shrimp Quesadilla$18.00
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Avocados Mexican Grill - 428 Kings Highway

428 Kings Highway, Brooklyn

No reviews yet
TakeoutDigital Dine-InFast Pay
Shrimp Quesadilla$16.00
Served w/ House Mixed Green Salad, 12" Flour Tortilla filled w/ Mixed Cheese & Sour Cream w/your Favorite Meat
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Mesa Azteca Restaurant image

HAMBURGERS

Mesa Azteca

91 Wyckoff Ave, Brooklyn

Avg 4.1 (368 reviews)
Takeout
Shrimp Quesadilla$18.00
sauteed shrimps with garlic, poblano peppers, onions. Salsa verde, sour cream, cotija cheese, Served with a side of salad.
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