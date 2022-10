Edamame in Cambridge

Flakey Scallion Pancake with edamame hummus, we know this isn’t traditional, but hear me out, it’s delicious when you dip it.

Allergies: Sesame, Soy, Allium, Gluten

葱油煎饼配毛豆鹰嘴豆泥,我们知道这不是传统的,但听我说,蘸着吃很好吃。

过敏:芝麻、大豆、葱、麸质