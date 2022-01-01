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Cinnamon rolls in Charlottesville

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Charlottesville restaurants
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Charlottesville restaurants that serve cinnamon rolls

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Bowerbird Bakeshop

120 10th St NW, Charlottesville

Avg 5 (42 reviews)
Takeout
Take & Bake Cinnamon Rolls, 6pk$18.00
6 of our famous cinnamon rolls, ready to bake from frozen! Includes vanilla flat icing for topping and directions for baking at home.
Cinnamon Rolls, 5pk$18.00
Five of our famous cinnamon rolls, baked into an 8" tin, glazed with vanilla flat icing.
Take & Bake Cinnamon Rolls, 6pk$18.00
6 of our famous cinnamon rolls, ready to bake from frozen! Includes powdered sugar icing and directions for baking at home.
More about Bowerbird Bakeshop
Milli Second Café image

 

Milli Café & Wine Bar

240 W Main Street, Charlottesville

No reviews yet
TakeoutFast Pay
Cinnamon Roll$4.00
More about Milli Café & Wine Bar

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