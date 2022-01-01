Cinnamon rolls in Charlottesville
Charlottesville restaurants that serve cinnamon rolls
More about Bowerbird Bakeshop
Bowerbird Bakeshop
120 10th St NW, Charlottesville
|Take & Bake Cinnamon Rolls, 6pk
|$18.00
6 of our famous cinnamon rolls, ready to bake from frozen! Includes vanilla flat icing for topping and directions for baking at home.
|Cinnamon Rolls, 5pk
|$18.00
Five of our famous cinnamon rolls, baked into an 8" tin, glazed with vanilla flat icing.
|Take & Bake Cinnamon Rolls, 6pk
|$18.00
6 of our famous cinnamon rolls, ready to bake from frozen! Includes powdered sugar icing and directions for baking at home.