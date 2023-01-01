Biryani in Chesterfield
Chesterfield restaurants that serve biryani
More about Red chili - 963 Chesterfield Center
Red chili - 963 Chesterfield Center
963 Chesterfield Center, CHESTERFIELD
|Lucknavi Chicken Dum Biryani
|$19.00
More about Aaha! Restaurant
Aaha! Restaurant
291 Chesterfield Mall, Chesterfield
|Calicut Chicken Dum Biryani
|$14.99
Kozhikode(Calicut)/Malabar Dum Biryani uses a malabar spice mix for the chicken and layed with jeerakasala rices and cooked in 'dum'
|Egg Biryani
|$11.99
|Thalappakatti Veg. Biryani
|$13.99
Spicy and flavorful biriyani from Dindigul, Tamilnadu