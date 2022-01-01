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Calamari in Clearwater Beach

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Clearwater Beach restaurants
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Clearwater Beach restaurants that serve calamari

Clear Sky Cafe image

PIZZA • SEAFOOD • SANDWICHES • GRILL • HAMBURGERS • STEAKS

Clear Sky Cafe

490 Mandalay Ave, Clearwater Beach

Avg 4.5 (7976 reviews)
TakeoutDelivery
GRILLED CHICKEN SALAD$14.00
Grilled chicken, sliced strawberries, mandarin oranges, goat cheese, and almonds over mixed field greens with citrus vinaigrette dressing
TWO EGG BREAKFAST$8.00
COFFEE$3.00
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Hogan's Hangout image

TACOS • SEAFOOD • SALADS • GRILL • HAMBURGERS • FRENCH FRIES

Hogan's Hangout

499 Mandalay Ave, Clearwater

Avg 4.1 (481 reviews)
TakeoutDeliveryDigital Dine-In
MEATLOVERS FLATBREAD$17.00
THE HOUSE$18.00
MOZZARELLA STICKS$16.00
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