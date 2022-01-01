Calamari in Clearwater Beach
Clearwater Beach restaurants that serve calamari
More about Clear Sky Cafe
PIZZA • SEAFOOD • SANDWICHES • GRILL • HAMBURGERS • STEAKS
Clear Sky Cafe
490 Mandalay Ave, Clearwater Beach
|GRILLED CHICKEN SALAD
|$14.00
Grilled chicken, sliced strawberries, mandarin oranges, goat cheese, and almonds over mixed field greens with citrus vinaigrette dressing
|TWO EGG BREAKFAST
|$8.00
|COFFEE
|$3.00
More about Hogan's Hangout
TACOS • SEAFOOD • SALADS • GRILL • HAMBURGERS • FRENCH FRIES
Hogan's Hangout
499 Mandalay Ave, Clearwater
|MEATLOVERS FLATBREAD
|$17.00
|THE HOUSE
|$18.00
|MOZZARELLA STICKS
|$16.00