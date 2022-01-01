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Chicken caesar wraps in Colorado Springs

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Colorado Springs restaurants
Toast

Colorado Springs restaurants that serve chicken caesar wraps

Taste of Philly North Academy image

 

Taste of Philly North Academy

3552 N Academy Blvd, Colorado Springs

No reviews yet
Takeout
Chicken Caesar Wrap$9.00
With Grilled Chicken Breast, Romaine, Tomato, Olive, Onion & Caesar Dressing in a Spinach Herb Tortilla
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Taste of Philly: Hancock & South Academy image

 

Taste of Philly: Hancock & South Academy

2750 S. Academy Blvd., Colorado Springs

No reviews yet
Takeout
Chicken Caesar Wrap$9.00
With Grilled Chicken Breast, Romaine, Tomato, Olive, Onion & Caesar Dressing in a Spinach Herb Tortilla
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Taste of Philly Dublin image

 

Taste of Philly Dublin

2819 Dublin Blvd, Colorado Springs

No reviews yet
Takeout
Chicken Caesar Wrap$9.00
With Grilled Chicken Breast, Romaine, Tomato, Olive, Onion & Caesar Dressing in a Spinach Herb Tortilla
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