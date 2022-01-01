Chicken caesar wraps in Colorado Springs
Colorado Springs restaurants that serve chicken caesar wraps
More about Taste of Philly North Academy
Taste of Philly North Academy
3552 N Academy Blvd, Colorado Springs
|Chicken Caesar Wrap
|$9.00
With Grilled Chicken Breast, Romaine, Tomato, Olive, Onion & Caesar Dressing in a Spinach Herb Tortilla
More about Taste of Philly: Hancock & South Academy
Taste of Philly: Hancock & South Academy
2750 S. Academy Blvd., Colorado Springs
|Chicken Caesar Wrap
|$9.00
With Grilled Chicken Breast, Romaine, Tomato, Olive, Onion & Caesar Dressing in a Spinach Herb Tortilla