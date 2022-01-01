Darlings
Come in and enjoy!
838 rt 32
Location
838 rt 32
Tillson NY
|Sunday
|8:00 am - 3:59 am
|Monday
|8:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|8:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|8:00 am - 3:59 am
|Thursday
|8:00 am - 3:59 am
|Friday
|8:00 am - 3:59 am
|Saturday
|8:00 am - 3:59 am
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We are a family run American style restaurant since 2005. A scratch kitchen operated by a Culinary Institute of America graduate. Casual country comfort. Full service bar, live music weekly. Catering of all kinds.