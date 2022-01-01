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Toast

Darlings

Come in and enjoy!

838 rt 32

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Location

838 rt 32

Tillson NY

Sunday8:00 am - 3:59 am
Monday8:00 am - 3:59 am
Tuesday8:00 am - 3:59 am
Wednesday8:00 am - 3:59 am
Thursday8:00 am - 3:59 am
Friday8:00 am - 3:59 am
Saturday8:00 am - 3:59 am
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We are a family run American style restaurant since 2005. A scratch kitchen operated by a Culinary Institute of America graduate. Casual country comfort. Full service bar, live music weekly. Catering of all kinds.

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