Dimitri's Oceanview Bar Deck & Grill
Come in and enjoy!
790 S Atlantic Ave
Location
790 S Atlantic Ave
Ormond Beach FL
|Sunday
|8:00 am - 3:59 am
|Monday
|8:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|8:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|8:00 am - 3:59 am
|Thursday
|8:00 am - 3:59 am
|Friday
|8:00 am - 3:59 am
|Saturday
|8:00 am - 3:59 am
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