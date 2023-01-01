Pretzels in Elkton
Elkton restaurants that serve pretzels
More about MR.J'S BAGELS EXPRESS - 100 SHENADOAH AVE - ELKTON, VA
MR.J'S BAGELS EXPRESS - 100 SHENADOAH AVE - ELKTON, VA
100 SHENANDOAH AVE., ELKTON
|ELKZEL(PRETZEL) CHARCUTERIE
|$18.00
24 OZ. TEXAS SIZED SOFT BAKED PRETZEL LAYERED W/ ASSORTED MEATS, CHEESES, OLIVES, GRAPES, AND PICKELS. COMES W/ SIDE OF STONE GROUND MUSTARD AND HONEY MUSTARD. ADD SIDE OF BEER CHEESE MADE W/ ELKTON BREWERYS RED BRUSH BEER FOR $2 EXTRA.
|GIANT ELKZEL(PRETZEL)
|$12.50
24 OZ. TEXAS SIZED SOFT BAKED PRETZEL W/ SIDE BEER CHEESE MADE W/ ELKTON BREWERY'S RED BRUSH BEER AND SIDE OF STONE GROUND MUSTARD.