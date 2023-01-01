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Pretzels in Elkton

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Elkton restaurants
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Elkton restaurants that serve pretzels

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MR.J'S BAGELS EXPRESS - 100 SHENADOAH AVE - ELKTON, VA

100 SHENANDOAH AVE., ELKTON

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ELKZEL(PRETZEL) CHARCUTERIE$18.00
24 OZ. TEXAS SIZED SOFT BAKED PRETZEL LAYERED W/ ASSORTED MEATS, CHEESES, OLIVES, GRAPES, AND PICKELS. COMES W/ SIDE OF STONE GROUND MUSTARD AND HONEY MUSTARD. ADD SIDE OF BEER CHEESE MADE W/ ELKTON BREWERYS RED BRUSH BEER FOR $2 EXTRA.
GIANT ELKZEL(PRETZEL)$12.50
24 OZ. TEXAS SIZED SOFT BAKED PRETZEL W/ SIDE BEER CHEESE MADE W/ ELKTON BREWERY'S RED BRUSH BEER AND SIDE OF STONE GROUND MUSTARD.
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Old 33 Beer and Burger image

 

Old 33 Beer and Burger

159 West Rockingham Street, Elkton

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Soft Baked Pretzel$7.95
Served with our homemade beer cheese.
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