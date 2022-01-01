Crab rolls in Evansville
Evansville restaurants that serve crab rolls
More about Domo Japanese Hibachi Grill Sushi and Ramen
Domo Japanese Hibachi Grill Sushi and Ramen
215 North Green River Rd., Evansville
|Spicy Crab Hand roll
|$7.00
|Spicy Crab roll
|$10.00
More about Kanpai Sushi
Kanpai Sushi
4593 Washington Ave, Evansville
|Crab Rangoon Roll
|$11.00
**Deep fried**
crab, cream cheese, scallions topped with Thai sweet chili sauce
|Crab Rangoon Roll
|$5.50
|Spicy Crab Roll
|$8.00
crab topped with spicy crab