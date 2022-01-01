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Crab rolls in Evansville

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Evansville restaurants that serve crab rolls

Domo Japanese Hibachi Grill Sushi and Ramen image

 

Domo Japanese Hibachi Grill Sushi and Ramen

215 North Green River Rd., Evansville

No reviews yet
Takeout
Spicy Crab Hand roll$7.00
Spicy Crab roll$10.00
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Kanpai Sushi image

 

Kanpai Sushi

4593 Washington Ave, Evansville

No reviews yet
Takeout
Crab Rangoon Roll$11.00
**Deep fried**
crab, cream cheese, scallions topped with Thai sweet chili sauce
Crab Rangoon Roll$5.50
Spicy Crab Roll$8.00
crab topped with spicy crab
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Tokyo Japan Sushi & Hibachi

3000 North Green River Road Ste 7, Evansville

No reviews yet
TakeoutDelivery
Spicy Crab Roll$9.75
crab/spicy crab
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