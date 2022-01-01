Eggplant parm in Fairfax
Fairfax restaurants that serve eggplant parm
More about Mason Pizzeria & Grill - 4290 Chain Bridge Rd
Mason Pizzeria & Grill - 4290 Chain Bridge Rd
4290 Chain Bridge Rd, Fairfax
|Eggplant Parmigiana
|$13.00
More about Dolce Vita Italian Kitchen & Wine Bar
PIZZA • TAPAS • FRENCH FRIES
Dolce Vita Italian Kitchen & Wine Bar
10824 Fairfax Blvd, Fairfax
|Eggplant Parmigiana
|$24.00
A classic staple of Italian summer cuisine with locally grown eggplant in season, fried, layered with tomato sauce, fresh basil, and cheese