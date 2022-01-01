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Eggplant parm in Fairfax

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Fairfax restaurants
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Fairfax restaurants that serve eggplant parm

Mason Pizzeria & Grill image

 

Mason Pizzeria & Grill - 4290 Chain Bridge Rd

4290 Chain Bridge Rd, Fairfax

No reviews yet
Takeout
Eggplant Parmigiana$13.00
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Dolce Vita Italian Kitchen and Wine Bar image

PIZZA • TAPAS • FRENCH FRIES

Dolce Vita Italian Kitchen & Wine Bar

10824 Fairfax Blvd, Fairfax

Avg 4.4 (851 reviews)
TakeoutDelivery
Eggplant Parmigiana$24.00
A classic staple of Italian summer cuisine with locally grown eggplant in season, fried, layered with tomato sauce, fresh basil, and cheese
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Alta Strada Mosaic image

PIZZA • PASTA

Alta Strada - Mosaic District

2911 District Ave, Fairfax

Avg 4.3 (1416 reviews)
TakeoutDeliveryDigital Dine-InFast Pay
Eggplant Parm$22.00
Tomato, Basil, Mozzarella, Grilled Broccolini
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