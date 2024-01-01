Fried rice in Fairfield
Fairfield restaurants that serve fried rice
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244 US 46, FAIRFIELD
|Chicken Fried Rice
|$15.95
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Rume's Cafe - 695 US- 46 W
695 US- 46 W, Fairfield
|STIR-FRY WITH RICE AND VEGETABLES. CHOICE OF ADDING CHICKEN
|$7.00
WHITE RICE, BROCCOLI, SUGAR SNAP PEAS, CARROTS, RED PEPPERS, WATER CHESTNUTS, BABY CORN COBS & MUSHROOMS . CHOOSE THAI SWEET RED CHILI SAUCE OR TERIYAKI SAUCE