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Fried rice in Fairfield

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Fairfield restaurants that serve fried rice

Kebabs & Kurries By Dhaba image

 

Kebabs & Kurries By Dhaba - Kebabs & Kurries by Dhaba

244 US 46, FAIRFIELD

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Chicken Fried Rice$15.95
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Rume's Cafe - 695 US- 46 W

695 US- 46 W, Fairfield

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STIR-FRY WITH RICE AND VEGETABLES. CHOICE OF ADDING CHICKEN$7.00
WHITE RICE, BROCCOLI, SUGAR SNAP PEAS, CARROTS, RED PEPPERS, WATER CHESTNUTS, BABY CORN COBS & MUSHROOMS . CHOOSE THAI SWEET RED CHILI SAUCE OR TERIYAKI SAUCE
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