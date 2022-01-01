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Toast

Fire Wings

Come in and Enjoy

90 Charter Oak Ave

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Popular Items

LRG - G NOODLES$5.79
40 PACK$45.69
Comes with a Large Side, Seasoned Fries, Veggie Sticks, and 4 Dips
8 PC COMBO$11.29
Choice of 2 Flavors
ADD 5 WINGS$4.69
DIP - RANCH$0.60
6 PC COMBO$9.79
Choice of 1 Flavor
20 PACK$23.59
Comes with Seasoned Fries, Veggie Sticks, and 2 Dips
10 PC COMBO$12.49
Choice of 2 Flavors
20 PIECES$18.49
Choice of 3 Flavors
10 PIECES$9.49
Choice of 2 Flavors
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Location

90 Charter Oak Ave

San Francisco CA

Sunday11:00 am - 9:00 pm
Monday11:00 am - 9:00 pm
Tuesday11:00 am - 9:00 pm
Wednesday11:00 am - 9:00 pm
Thursday11:00 am - 9:00 pm
Friday11:00 am - 11:00 pm
Saturday11:00 am - 11:00 pm
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