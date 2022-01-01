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Franco's Pizza and Bar - Ocean City

Come in and enjoy!

PIZZA

1513 ATLANTIC AVE • $$

Avg 4.2 (170 reviews)
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Attributes and Amenities

Delivery
Online Ordering
Takeout

Location

1513 ATLANTIC AVE

OCEAN CITY MD

Sunday4:00 am - 3:59 am
Monday4:00 am - 3:59 am
Tuesday4:00 am - 3:59 am
Wednesday4:00 am - 3:59 am
Thursday4:00 am - 3:59 am
Friday4:00 am - 3:59 am
Saturday4:00 am - 3:59 am
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