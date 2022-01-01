Franco's Pizza and Bar - Ocean City
Come in and enjoy!
PIZZA
1513 ATLANTIC AVE • $$
Attributes and Amenities
Location
1513 ATLANTIC AVE
OCEAN CITY MD
|Sunday
|4:00 am - 3:59 am
|Monday
|4:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|4:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|4:00 am - 3:59 am
|Thursday
|4:00 am - 3:59 am
|Friday
|4:00 am - 3:59 am
|Saturday
|4:00 am - 3:59 am
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