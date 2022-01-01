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Baby back ribs in Greenville

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Greenville restaurants that serve baby back ribs

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Southern Culture Kitchen and Bar

2537 N. Pleasantburg Dr., Suite G, Greenville

Avg 4.6 (650 reviews)
TakeoutDelivery
Baby Back Ribs$0.00
Half or Full rack slow smoked, pimento mac-n-cheese, coleslaw, choice of bbq sauce
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California Dreaming - Greenville

40 Beacon Dr, Greenville

No reviews yet
TakeoutDigital Dine-In
Baby Back Ribs Double Rack$26.95
Danish full-flavored ribs, grilled with a charred exterior, basted with BBQ sauce, with side item. GF
Baby Back Ribs Single Rack$19.95
Danish full-flavored ribs, grilled with a charred exterior, basted with BBQ sauce, with side item. GF
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Blockhouse Oyster Bar

1619 Augusta St., Greenville

No reviews yet
TakeoutFast Pay
Baby Back Ribs$21.95
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