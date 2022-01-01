Baby back ribs in Greenville
Greenville restaurants that serve baby back ribs
More about Southern Culture Kitchen and Bar
Southern Culture Kitchen and Bar
2537 N. Pleasantburg Dr., Suite G, Greenville
|Baby Back Ribs
|$0.00
Half or Full rack slow smoked, pimento mac-n-cheese, coleslaw, choice of bbq sauce
More about California Dreaming - Greenville
California Dreaming - Greenville
40 Beacon Dr, Greenville
|Baby Back Ribs Double Rack
|$26.95
Danish full-flavored ribs, grilled with a charred exterior, basted with BBQ sauce, with side item. GF
|Baby Back Ribs Single Rack
|$19.95
Danish full-flavored ribs, grilled with a charred exterior, basted with BBQ sauce, with side item. GF