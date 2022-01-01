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Toast

Hill Restaurant Group

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711 8th St. SE.

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Location

711 8th St. SE.

Washington DC

Sunday11:00 am - 12:00 am
Monday10:30 am - 11:00 pm
Tuesday10:30 am - 11:00 pm
Wednesday10:30 am - 11:00 pm
Thursday10:30 am - 11:00 pm
Friday10:30 am - 11:00 pm
Saturday11:00 am - 12:00 am
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BLUEJACKET WAS BUILT TO BE A BREWERY WITHOUT BOUNDARIES,
ALLOWING BEER DIRECTOR GREG ENGERT & HIS TEAM OF BREWERS TO CREATE BEERS ACROSS THE BROADEST RANGE OF STYLES & FLAVORS POSSIBLE. AT BLUEJACKET, UNDERSTANDING OF & RESPECT FOR THE TRADITIONS & TECHNIQUES OF CLASSIC BREWING COEXIST WITH A SPIRIT OF CONSTANT EXPERIMENTATION, INNOVATION & COLLABORATION, LEADING TO DELICIOUS BEERS THAT SHOWCASE SEASONALITY, CULINARY INSPIRATION & HISTORIC INTERPRETATION. EXPECT BEERS THAT RANGE FROM INTENSELY FLAVORED TO SUBTLY NUANCED; THAT OFFER SOMETHING DISTINCTIVE & SATISFYING FOR EVERY PALATE & EVERY PLATE; & THAT REFLECT EQUALLY THE PAST, PRESENT, & FUTURE OF GENUINE CRAFT BREWING.
THE RESTAURANT & BAR FEATURES A CONSTANTLY ROTATING SELECTION OF BLUEJACKET BEERS & BLUEJACKET CASK ALES & MOST AVAILABLE ONLY ON-SITE.

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