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Turkey wraps in Horsham

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Horsham restaurants
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Horsham restaurants that serve turkey wraps

Lancers Diner image

SALADS • FRENCH FRIES

Lancers Diner

858 Easton Rd, Horsham

Avg 4.2 (204 reviews)
TakeoutDelivery
Messy Turkey Wrap$10.99
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Duke's Cafe image

SANDWICHES • HAMBURGERS

100 Witmer Rd (Suite 150)- Duke's Cafe

100 Witmer Rd Suite 150, Horsham

Avg 4.6 (16 reviews)
TakeoutDeliveryFast Pay
TURKEY APPLE WRAP$8.50
TORTILLA WRAP W/TURKEY BREAST, CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, APPLE SLICES & GOURMET HONEY MUSTARD
TURKEY & HUMMUS WRAP$8.95
OVEN GOLD TURKEY, SWISS, HUMMUS, LETTUCE & TOMATO ON A WHEAT WRAP W/BALSAMIC DRIZZLE
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