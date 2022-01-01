Turkey wraps in Horsham
Horsham restaurants that serve turkey wraps
More about Lancers Diner
SALADS • FRENCH FRIES
Lancers Diner
858 Easton Rd, Horsham
|Messy Turkey Wrap
|$10.99
More about 100 Witmer Rd (Suite 150)- Duke's Cafe
SANDWICHES • HAMBURGERS
100 Witmer Rd (Suite 150)- Duke's Cafe
100 Witmer Rd Suite 150, Horsham
|TURKEY APPLE WRAP
|$8.50
TORTILLA WRAP W/TURKEY BREAST, CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, APPLE SLICES & GOURMET HONEY MUSTARD
|TURKEY & HUMMUS WRAP
|$8.95
OVEN GOLD TURKEY, SWISS, HUMMUS, LETTUCE & TOMATO ON A WHEAT WRAP W/BALSAMIC DRIZZLE