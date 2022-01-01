Tacos in Jackson
Jackson restaurants that serve tacos
More about Tacos y Alitas
CHICKEN WINGS • CHICKEN • FRENCH FRIES
Tacos y Alitas
10 Forest hill Ave, Jackson
|3 Chorizo Tacos (Spicy ground sausage)
|$12.00
SPICY GROUND SAUSAGE, CHOICE OF FLOUR OR CORN TORTILLA, CEBOLLA (CHOPPED ONION), CILANTRO AND CHOICE OF SALSA : (HOT VERDE,GREEN) (MILD VERDE, GREEN) (HOT ROJA, RED)(RED MILD)
|3 Bistec (Steak) Tacos
|$12.00
MARINATED STEAK, CHOICE OF FLOUR OR CORN TORTILLA, CEBOLLA (CHOPPED ONION), CILANTRO AND CHOICE OF SALSA : (HOT VERDE,GREEN) (MILD VERDE, GREEN) (HOT ROJA, RED)(RED MILD)
|Mix & Match Tacos (3)
|$12.00
CHOICE OF MEAT (3), AND ALSO CHOICE OF FLOUR OR CORN TORTILLA, WITH CEBOLLA (CHOPPED ONION), CILANTRO AND CHOICE OF SALSA : (HOT VERDE,GREEN) (MILD VERDE, GREEN) (HOT ROJA, RED)(RED MILD)