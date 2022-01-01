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Tacos in Jackson

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Jackson restaurants
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Jackson restaurants that serve tacos

3 Bistec (Steak) Tacos image

CHICKEN WINGS • CHICKEN • FRENCH FRIES

Tacos y Alitas

10 Forest hill Ave, Jackson

Avg 4.7 (58 reviews)
Takeout
3 Chorizo Tacos (Spicy ground sausage)$12.00
SPICY GROUND SAUSAGE, CHOICE OF FLOUR OR CORN TORTILLA, CEBOLLA (CHOPPED ONION), CILANTRO AND CHOICE OF SALSA : (HOT VERDE,GREEN) (MILD VERDE, GREEN) (HOT ROJA, RED)(RED MILD)
3 Bistec (Steak) Tacos$12.00
MARINATED STEAK, CHOICE OF FLOUR OR CORN TORTILLA, CEBOLLA (CHOPPED ONION), CILANTRO AND CHOICE OF SALSA : (HOT VERDE,GREEN) (MILD VERDE, GREEN) (HOT ROJA, RED)(RED MILD)
Mix & Match Tacos (3)$12.00
CHOICE OF MEAT (3), AND ALSO CHOICE OF FLOUR OR CORN TORTILLA, WITH CEBOLLA (CHOPPED ONION), CILANTRO AND CHOICE OF SALSA : (HOT VERDE,GREEN) (MILD VERDE, GREEN) (HOT ROJA, RED)(RED MILD)
More about Tacos y Alitas
Item pic

 

Kalamata Cafe

21 S Hope Chapel Rd, Jackson

No reviews yet
TakeoutDeliveryDigital Dine-In
Asian Tacos$15.00
Asian Style Marinated Vegetables, Topped with Feta and Marinara Sauce
More about Kalamata Cafe
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