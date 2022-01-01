Kalamata Cafe
We are an upscale pizzaria and cafe.
21 S Hope Chapel Rd
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Location
21 S Hope Chapel Rd
Jackson NJ
|Sunday
|11:30 am - 1:00 am
|Monday
|11:30 am - 1:00 am
|Tuesday
|11:30 am - 1:00 am
|Wednesday
|11:30 am - 1:00 am
|Thursday
|11:30 am - 1:00 am
|Friday
|Closed
|Saturday
|11:30 am - 1:00 am
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