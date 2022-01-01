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Toast

Kalamata Cafe

We are an upscale pizzaria and cafe.

21 S Hope Chapel Rd

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Popular Items

Mozzarella Sticks$14.00
Mozzarella Sticks with Caesar Dressing, Marinara Sauce
French Fries$7.00
Milkshake$7.50
Quinoa$18.50
Mixed Greens, Romaine Lettuce, Cucumber, Cherry Tomato, Red Onion, Roasted Mushrooms, Quinoa, Pumpkin Seeds, Cranberries, Honey Mustard Dressing
Haloumi Salad$19.50
Romaine Lettuce, Mushroom, Red Pepper, Cherry Tomato, Carrots, Red Onion, Fried Haloumi Cheese, Sesame Chilli Dressing
Avocado$19.00
Romaine Lettuce, Tomato, Cucumber, Sweet Potato, Roasted Red Pepper, Hearts of Palm, Avocado, Feta, Sundried Tomato Dressing
Personal 12"$13.00
Popcorn Cauliflower$16.00
Pan Roasted Cauliflower, Creamed Zucchini, Tomato Salsa
Penne Alla Vodka$22.00
Penne Pasta, Rose Sauce
Cheese Pie$19.00
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Location

21 S Hope Chapel Rd

Jackson NJ

Sunday11:30 am - 1:00 am
Monday11:30 am - 1:00 am
Tuesday11:30 am - 1:00 am
Wednesday11:30 am - 1:00 am
Thursday11:30 am - 1:00 am
FridayClosed
Saturday11:30 am - 1:00 am
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