Avocado toast in King Of Prussia
King Of Prussia restaurants that serve avocado toast
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SANDWICHES • FRENCH FRIES
Duffy's Restaurant & Catering
1004 W 8th AVE, KING OF PRUSSIA
|MIX IT UP TRAY (PRICE PER PERSON)
|$13.99
AN ASSORTMENT OF OUR INCREDIBLE WRAPS, DELI SANDWICHES, AND MINI HOAGIES! ALL SANDWICHES ARE MADE WITH LETTUCE, TOMATO, AND CHEESE *TURKEY *ROAST BEEF *HAM *TUNA SALAD *CHICKEN SALAD *HAVE A VEGAN/VEGETARIAN? LET US KNOW WE CAN SOMETHING JUST FOR THEM. SERVED ON ASSORTED BREAD,HOAGIE ROLL AND ASSORTED WRAPS THIS INCLUDES: PICKLES, HOT & SWEET PEPPERS, MAYONNAISE, POTATO CHIPS AND YOUR CHOICE OF TWO FROM OUR HOMEMADE GARDEN PASTA SALAD, CREAMY COLESLAW, POTATO SALAD, MACARONI SALAD, TOSSED, AND CAESAR SALAD.
|EGG, MEAT & CHEESE
|$5.50
FRIED EGG, AMERICAN CHEESE & YOUR CHOICE MEAT. SERVED ON YOUR CHOICE BAGEL, ENGLISH MUFFIN OR KAISER ROLL.
|CHOCOLATE CHIP COOKIE
|$1.99
FRESHLY BAKED COOKIES DAILY
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b.good
150 Main St, King of Prussia
|Avocado Toast
|$3.00
avocado seasoned with garlic and paprika on toasted country bread (cal: 404) - Vegetarian - Allergens: Wheat