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Caesar salad in King Of Prussia

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King Of Prussia restaurants that serve caesar salad

Duffy's Restaurant & Catering image

SANDWICHES • FRENCH FRIES

Duffy's Restaurant & Catering

1004 W 8th AVE, KING OF PRUSSIA

Avg 4.4 (488 reviews)
Takeout
MIX IT UP TRAY (PRICE PER PERSON)$13.99
AN ASSORTMENT OF OUR INCREDIBLE WRAPS, DELI SANDWICHES, AND MINI HOAGIES! ALL SANDWICHES ARE MADE WITH LETTUCE, TOMATO, AND CHEESE *TURKEY *ROAST BEEF *HAM *TUNA SALAD *CHICKEN SALAD *HAVE A VEGAN/VEGETARIAN? LET US KNOW WE CAN SOMETHING JUST FOR THEM. SERVED ON ASSORTED BREAD,HOAGIE ROLL AND ASSORTED WRAPS THIS INCLUDES: PICKLES, HOT & SWEET PEPPERS, MAYONNAISE, POTATO CHIPS AND YOUR CHOICE OF TWO FROM OUR HOMEMADE GARDEN PASTA SALAD, CREAMY COLESLAW, POTATO SALAD, MACARONI SALAD, TOSSED, AND CAESAR SALAD.
EGG, MEAT & CHEESE$5.50
FRIED EGG, AMERICAN CHEESE & YOUR CHOICE MEAT. SERVED ON YOUR CHOICE BAGEL, ENGLISH MUFFIN OR KAISER ROLL.
CHOCOLATE CHIP COOKIE$1.99
FRESHLY BAKED COOKIES DAILY
More about Duffy's Restaurant & Catering
Pizzeria Vetri image

 

Pizzeria Vetri

150 Main St, King Of Prussia

No reviews yet
TakeoutDigital Dine-In
Margherita (Large)$28.00
tomato sauce, mozzarella, basil
Spinach (Small)$15.00
baby spinach, onion, roasted garlic, mozzarella, ricotta fonduta, parmigiano, chili flake.
Meatballs$11.00
pork, marinara, parmesan, parsley
More about Pizzeria Vetri

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