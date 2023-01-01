Lakeport restaurants you'll love

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Jitter Bean Coffee image

 

JITTER BEAN COFFEE LAKEPORT

2598 South Main St., Lakeport

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WHITE EXPLOSION$0.00
DELICIOUS WHITE CHOCOLATE, ESPRESSO, VANILLA ICE CREAM, ICE AND TOPPED WITH HOMEMADE WHIP CREAM AND A ESPRESSO BEAN
RADICAL RED 20 OZ$5.50
RED BULL WITH SYRUP FLAVOR
MOCHA EXPLOSION$0.00
A THICK AND CREAMY BLEND OF ESPRESSO, CHOCOLATE, VANILLA ICE CREAM AND ICE TOPPED WITH HOMEMAKE WHIP CREAM AND A EXPRESSO BEAN!
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Gaslight Grill image

SANDWICHES • HAMBURGERS

Gaslight Grill

135 N Main St, Lakeport

Avg 4.2 (47 reviews)
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Jitter Bean - High Street - 1843 North High Street

1843 North High Street, 95453

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