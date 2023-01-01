Lakeport restaurants you'll love

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JITTER BEAN COFFEE LAKEPORT
2598 South Main St., Lakeport
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DELICIOUS WHITE CHOCOLATE, ESPRESSO, VANILLA ICE CREAM, ICE AND TOPPED WITH HOMEMADE WHIP CREAM AND A ESPRESSO BEAN
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RED BULL WITH SYRUP FLAVOR
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A THICK AND CREAMY BLEND OF ESPRESSO, CHOCOLATE, VANILLA ICE CREAM AND ICE TOPPED WITH HOMEMAKE WHIP CREAM AND A EXPRESSO BEAN!
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135 N Main St, Lakeport