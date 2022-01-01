Tacos in Lakewood

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Lakewood restaurants
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Lakewood restaurants that serve tacos

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GRILL • CHICKEN WINGS • HAMBURGERS • FRENCH FRIES

Glory Days Sports Grill

4132 WOODRUFF AVE None, Lakewood

Avg 3.8 (971 reviews)
Takeout
Taco Salad$14.95
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Chinitos Tacos image

 

Chinitos Tacos

11130 Del Amo Blvd, Long Beach

No reviews yet
Takeout
HAPPY HOUR TACOS$2.50
MIX TACOS$10.25
CHOICE OF 3 FLOUR OR CORN TORTILLAS, CHOICE OF MIX PROTEINS, CHINITOS MADE SAUCE, COTIJA CHEESE AND GARNISHED WITH CILANTRO AND PICKLED RED ONIONS. SERVED WITH RICE AND BEANS.
TACOS$9.85
CHOICE OF 3 FLOUR OR CORN TORTILLAS, PROTEIN, CHINITOS MADE SAUCE, COTIJA CHEESE AND GARNISHED WITH CILANTRO AND PICKLED RED ONIONS. SERVED WITH RICE AND BEANS
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