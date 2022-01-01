Tacos in Lakewood
Lakewood restaurants that serve tacos
More about Glory Days Sports Grill
GRILL • CHICKEN WINGS • HAMBURGERS • FRENCH FRIES
Glory Days Sports Grill
4132 WOODRUFF AVE None, Lakewood
|Taco Salad
|$14.95
More about Chinitos Tacos
Chinitos Tacos
11130 Del Amo Blvd, Long Beach
|HAPPY HOUR TACOS
|$2.50
|MIX TACOS
|$10.25
CHOICE OF 3 FLOUR OR CORN TORTILLAS, CHOICE OF MIX PROTEINS, CHINITOS MADE SAUCE, COTIJA CHEESE AND GARNISHED WITH CILANTRO AND PICKLED RED ONIONS. SERVED WITH RICE AND BEANS.
|TACOS
|$9.85
CHOICE OF 3 FLOUR OR CORN TORTILLAS, PROTEIN, CHINITOS MADE SAUCE, COTIJA CHEESE AND GARNISHED WITH CILANTRO AND PICKLED RED ONIONS. SERVED WITH RICE AND BEANS