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Toast

Leonardo's Pizza

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PIZZA • SALADS • SANDWICHES

205 Main St\r\nNorwalk, CT 06851 • $$

Avg 4.7 (730 reviews)

Popular Items

Lg Cheese Pizza$14.95
Sm Cheese Pizza$9.50
Wings (6)$8.45
Garlic Knots$2.95
Chicken Tenders$7.95
Wings (12)$13.95
Med Cheese Pizza$12.95
Garden Salad$4.50
XL Cheese Pizza$17.95
Cheese Calzone$7.50
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Attributes and Amenities

Intimate
Bike Parking
Delivery
Table Service
Online Ordering
TV
Takeout

Location

205 Main St\r\nNorwalk, CT 06851

Norwalk CT

Sunday10:30 am - 12:00 am
Monday11:00 am - 12:00 am
Tuesday11:00 am - 12:00 am
Wednesday11:00 am - 12:00 am
Thursday11:00 am - 12:00 am
Friday11:00 am - 12:00 am
Saturday10:30 am - 12:00 am
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