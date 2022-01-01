Lola's Street Kitchen - 24 E Main St
Open today 11:00 AM - 10:00 PM
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24 E Main St
Midway, UT 84049
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
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NATURAL, GLUTEN FREE CHICKEN NUGGETS AND HAND CUT GARLIC PARMESAN FRIES | YOUR CHOICE OF SAUCE: SPICY HABANERO BUFFALO GORGONZOLA OR SWEET CHIPOTLE AIOLI | *GF
HAND CUT, FRIED IN ORGANIC SUNFLOWER OIL, FRESH PARMESAN CHEESE AND GARLIC SALT
UNCURED BACON, FRESH AVOCADO, MUENSTER CHEESE AND GOAT CHEESE ON HAWK & SPARROW ORGANIC SOURDOUGH BREAD. \nINCLUDES SIDE OF HAND CUT GARLIC PARMESAN FRIES & FRY SAUCE
BUTTERMILK BATTERED AND FRIED ORGANIC CHICKEN BREAST, SWEET PICKLES, LETTUCE, TOMATO AND ONION ON LOLA'S ORGANIC POTATO ROLL. YOUR CHOICE OF LEMON AIOLI OR SPICY CAROLINA REAPER AIOLI. \nINCLUDES SIDE OF HAND CUT GARLIC PARMESAN FRIES & FRY SAUCE
ANGUS BEEF PATTY, MUENSTER CHEESE, UNCURED BACON, GRILLED JALAPENO'S, LETTUCE, TOMATO AND ONION ON LOLA'S ORGANIC POTATO ROLL. INCLUDES SIDE OF HAND CUT GARLIC PARMESAN FRIES & LOLAS FRY SAUCE
TZATZIKI SAUCE, CUCUMBER, TOMATO, PICKLED ONIONS, ORGANIC GREENS ON LOLA'S HAND MADE ORGANIC PITA. *YOUR CHOICE OF PROTEIN\n-GRILLED STEAK\n-BLACKENED CHICKEN\n-GYRO LAMB\nINCLUDES SIDE OF HAND CUT GARLIC PARMESAN FRIES & FRY SAUCE
ANGUS BEEF PATTY, AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO AND ONION ON LOLA'S FRESH ORGANIC POTATO ROLL. INCLUDES SIDE OF HAND CUT GARLIC PARMESAN FRIES.
TRI TIP STEAK, GRILLED ONIONS AND POTATO, FETA CHEESE, AVOCADO, HEIRLOOM TOMATOES, ORGANIC GREENS, LOLA'S SWEET FRENCH DRESSING | *GF
Natural Gluten Free Chicken Nuggets, Fresh Mango Pico De Mango, Shaved Parmesan Cheese, Organic Greens, Golden Raisins, Lola's Citrus Vinaigrette
ORGANIC GREENS, QUINOA, GRILLED ASPARAGUS, AVOCADO, CUCUMBER, SERVED WITH THE CHOICE OF PROTEIN & DRESSING
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UNCURED PASTRAMI, SAUERKRAUT, KOSHER PICKLES, THOUSAND ISLAND, SWISS, ORGANIC HAWK & SPARROW BREAD
FRESH CHICKEN PATTY, SPICED WITH FRESH GINGER, TURMERIC, SERRANO PEPPERS, & CILANTRO, MUENSTER CHEESE, CAROLINA REAPER AIOLI LOLA'S ORGANIC POTATO ROLL
SAUTEED MEXICAN SHRIMP, CHIPOTLE CREMA, FRESH PICO, CILANTRO & CABBAGE RELISH, PICKLED ONIONS, HAND MADE CORN TORTILLAS, SERVED WITH YOUR CHOICE OF GARLIC PARMESAN FRIES OR MANGO SALAD
BEER BATTERED HALIBUT, GARLIC PARMESAN FRIES, LOLA'S TARTAR & REMOULADE SAUCE
ALBACORE TUNA, FRESH BASIL, AVOCADO, TOMATO, KOSHER PICKLES, MUENSTER, BALSAMIC, ORGANIC HAWK & SPARROW SOURDOUGH
SLOW SMOKED BEEF BRISKET, GRILLED ONIONS, SWISS, MOLASSES BBQ, ORGANIC HAWK & SPARROW SOURDOUGH
ROASTED, EGG BATTERED & PAN FRIED POBLANO PEPPER, CHIHUAHUA CHEESE, BROWN RICE, BEANS, AVOCADO CREMA, SALSA, FLOUR TORTILLA
BEER BATTERED MAHI MAHI, JICAMA ORANGE & AVOCADO SALSA, CABBAGE, HAND MADE CORN TORTILLAS
SMALL BITES
FRIED IN ORGANIC SUNFLOWER OIL
ELBOW NOODLE, SHARP CHEDDAR CHEESE SAUCE | 8 OZ
NATURAL, GLUTEN FREE CHICKEN NUGGETS AND HAND CUT GARLIC PARMESAN FRIES | YOUR CHOICE OF SAUCE: SPICY HABANERO BUFFALO GORGONZOLA OR SWEET CHIPOTLE AIOLI | *GF
HAND CUT, FRIED IN ORGANIC SUNFLOWER OIL, FRESH PARMESAN CHEESE AND GARLIC SALT
ORGANIC GREENS, HEIRLOOM TOMATOES, FETA CHEESE, YOUR CHOICE OF HOUSE MADE DRESSING | CREAMY RANCH, GORGONZOLA, OR CITRUS VINAIGRETTE
MELTS
PORTABELLA MUSHROOMS, ORGANIC GREENS, TRUFFLE OIL, BASIL PESTO, MUENSTER CHEESE AND GOAT CHEESE ON HAWK & SPARROW ORGANIC SOURDOUGH BREAD.\nINCLUDES SIDE OF HAND CUT GARLIC PARMESAN FRIES & FRY SAUCE
UNCURED BACON, FRESH AVOCADO, MUENSTER CHEESE AND GOAT CHEESE ON HAWK & SPARROW ORGANIC SOURDOUGH BREAD. \nINCLUDES SIDE OF HAND CUT GARLIC PARMESAN FRIES & FRY SAUCE
NATURAL UNCURED HAM, FRIED ORGANIC EGG, SWISS CHEESE ON HAWK & SPARROW ORGANIC SOURDOUGH BREAD. \nINCLUDES SIDE OF HAND CUT GARLIC PARMESAN FRIES & FRY SAUCE
TRI TIP STEAK, BASIL PESTO, ORGANIC GREENS, SWISS AND MUENSTER CHEESE ON HAWK & SPARROW SOURDOUGH BREAD. \nINCLUDES SIDE OF HAND CUT GARLIC PARMESAN FRIES & FRY SAUCE
BURGERS SANDOS GYROS
BUTTERMILK BATTERED AND FRIED ORGANIC CHICKEN BREAST, SWEET PICKLES, LETTUCE, TOMATO AND ONION ON LOLA'S ORGANIC POTATO ROLL. YOUR CHOICE OF LEMON AIOLI OR SPICY CAROLINA REAPER AIOLI. \nINCLUDES SIDE OF HAND CUT GARLIC PARMESAN FRIES & FRY SAUCE
ANGUS BEEF PATTY, MUENSTER CHEESE, UNCURED BACON, GRILLED JALAPENO'S, LETTUCE, TOMATO AND ONION ON LOLA'S ORGANIC POTATO ROLL. INCLUDES SIDE OF HAND CUT GARLIC PARMESAN FRIES & LOLAS FRY SAUCE
TZATZIKI SAUCE, CUCUMBER, TOMATO, PICKLED ONIONS, ORGANIC GREENS ON LOLA'S HAND MADE ORGANIC PITA. *YOUR CHOICE OF PROTEIN\n-GRILLED STEAK\n-BLACKENED CHICKEN\n-GYRO LAMB\nINCLUDES SIDE OF HAND CUT GARLIC PARMESAN FRIES & FRY SAUCE
BLACK BEAN AND BROWN RICE PATTY, FRESH AVOCADO, JALAPENO, LETTUCE, TOMATO, PICKLED ONION AND MUENSTER CHEESE ON LOLA'S ORGANIC SWEET POTATO ROLL. INCLUDES SIDE OF HAND CUT GARLIC PARMESAN FRIES & FRY SAUCE
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TURKEY PATTY, FRESH AVOCADO, MUENSTER CHEESE, LETTUCE, TOMATO AND ONION ON LOLA'S ORGANIC SWEET POTATO ROLL, GARLIC PARMESAN FRIES & FRY SAUCE
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TRI TIP STEAK, GRILLED ONIONS AND POTATO, FETA CHEESE, AVOCADO, HEIRLOOM TOMATOES, ORGANIC GREENS, LOLA'S SWEET FRENCH DRESSING | *GF
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POWER BOWLS
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24 E Main St, Midway UT 84049
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