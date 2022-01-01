Go
Consumer picView gallery

Lola's Street Kitchen - 24 E Main St

Open today 11:00 AM - 10:00 PM

review star

No reviews yet

24 E Main St

Midway, UT 84049

Pickup

pickup bag icon

Delivery

pickup bag icon

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

clock icon

Hours

waypoint sign icon

Directions

gift icon

Gift Cards

Menu

See full menu

All hours

Sunday11:00 am - 10:00 pm
Monday11:00 am - 10:00 pm
Tuesday11:00 am - 10:00 pm
Wednesday11:00 am - 10:00 pm
Thursday11:00 am - 10:00 pm
Friday11:00 am - 10:00 pm
Saturday11:00 am - 10:00 pm

Location

24 E Main St, Midway UT 84049

Directions

Gallery

Item pic
Item pic
Item pic
Item pic
Item pic
Item pic
Item pic
Item pic
Item pic
Item pic
Item pic
Item pic
Item pic
Item pic
Item pic
Item pic
Item pic
Item pic
Item pic
Item pic
Item pic
Item pic
Item pic
Item pic
Item pic
Item pic
Item pic
Item pic
Item pic
Item pic
Item pic
Item pic
Item pic
Consumer pic
Banner pic
Main pic

Similar restaurants in your area

Costa Vida - Heber - Heber
orange starNo Reviews
72 E 600 S Heber, UT 84032
View restaurantnext
The Lakehouse - 5317 S. Hwy 189
orange starNo Reviews
5317 S. Hwy 189 Heber City, UT 84032
View restaurantnext
The Eating Establishment - 317 Main Street
orange star3.6 • 2
317 Main Street Park City, UT 84060
View restaurantnext
Old Town Cellars - Main
orange starNo Reviews
408 Main Street Park City, UT 84060
View restaurantnext
Banchan: American Izakaya - 900 Main Street
orange starNo Reviews
900 Main Street Park City, UT 84060
View restaurantnext
Yuki Yama Sushi
orange star4.6 • 3,208
586 Main St Park City, UT 84060
View restaurantnext
Map

More near Midway

Pleasant Grove

Avg 4.6 (6 restaurants)

Park City

Avg 4.3 (25 restaurants)

Provo

Avg 4.7 (26 restaurants)

Park City

Avg 4.3 (25 restaurants)

American Fork

Avg 4.9 (11 restaurants)

Sandy

Avg 4.6 (17 restaurants)

Draper

Avg 4.4 (19 restaurants)

Lindon

Avg 4.6 (4 restaurants)

Orem

Avg 3.9 (14 restaurants)

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

Lola's Street Kitchen - 24 E Main St

orange starNo Reviews

Pickup

pickup bag icon

Delivery

pickup bag icon
© 2022 Toast, Inc.
Toast
Made with love in Boston