Sundaes in Long Beach
Long Beach restaurants that serve sundaes
More about STICKY ICKY FUNNEL CAKES
STICKY ICKY FUNNEL CAKES
901 E Artesia Blvd. #4, Long Beach
|BANANA SPLIT SUNDAE
|$10.87
FRESH STRAWBERRIES AND BANANAS WITH YOUR CHOICE OF 2 SCOOPS OF ICE CREAM, TOPPINGS, SYRUPS & WHIP CREAM
|#4 STRAWBERRY SUNDAE F.C
|$13.59
VANILLA ICE CREAM, FRESH STRAWBERRIES, WHIP CREAM & STRAWBERRY SYRUP.
ICE CREAM, WHIP CREAM, FRUITS AND SYRUPS WILL ALWAYS BE GIVEN ON THE SIDE FOR "DELIVERY" ORDERS.
|FRIED BROWNIE SUNDAE
|$10.87
1 FRIED BROWNIE WITH YOUR CHOICE OF ICE CREAM, TOPPINGS, SYRUPS & WHIP CREAM.