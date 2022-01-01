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Caesar salad in Original Highlands

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Original Highlands restaurants
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Original Highlands restaurants that serve caesar salad

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Taco Luchador

938 Baxter Ave, Louisville

No reviews yet
TakeoutDeliveryDigital Dine-In
Caesar Salad online$6.99
Romaine lettuce, Crispy Tortilla Strips, Creamy Avocado Caesar Dressing, Cotija Cheese
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El Taco Luchador

5205 New Cut Rd, Louisville

No reviews yet
TakeoutDeliveryDigital Dine-In
Caesar Salad online$6.99
Romaine lettuce, Crispy Tortilla Strips, Creamy Avocado Caesar Dressing, Cotija Cheese
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El Taco Luchador

112 Meridian Ave, Saint Matthews

No reviews yet
TakeoutDigital Dine-In
Caesar Salad online$6.99
Romaine lettuce, Crispy Tortilla Strips, Creamy Avocado Caesar Dressing, Cotija Cheese
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El Taco Luchador

9204 Taylorsville Rd, Louisville

No reviews yet
TakeoutDigital Dine-In
Caesar Salad online$6.99
Romaine lettuce, Crispy Tortilla Strips, Creamy Avocado Caesar Dressing, Cotija Cheese
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