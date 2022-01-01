Caesar salad in Original Highlands
Original Highlands restaurants that serve caesar salad
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Taco Luchador
938 Baxter Ave, Louisville
|Caesar Salad online
|$6.99
Romaine lettuce, Crispy Tortilla Strips, Creamy Avocado Caesar Dressing, Cotija Cheese
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El Taco Luchador
5205 New Cut Rd, Louisville
|Caesar Salad online
|$6.99
Romaine lettuce, Crispy Tortilla Strips, Creamy Avocado Caesar Dressing, Cotija Cheese
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El Taco Luchador
112 Meridian Ave, Saint Matthews
|Caesar Salad online
|$6.99
Romaine lettuce, Crispy Tortilla Strips, Creamy Avocado Caesar Dressing, Cotija Cheese