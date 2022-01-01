Caesar salad in Lutherville Timonium
Lutherville Timonium restaurants that serve caesar salad
More about Stone Mill Bakery
SOUPS • SMOKED SALMON • FRENCH FRIES
Stone Mill Bakery
10751 Falls Rd, Lutherville
|Caesar Salad Topped w/Grilled Shrimp
|$16.95
FRESH ROMAINE HEARTS, AGED PARMESAN CHEESE AND FOCACCIA CROUTONS. TOPPED WITH FRESH GRILLED SHRIMP. SERVED WITH OUR HOMEMADE CAESAR DRESSING
|Caesar Salad
|$13.95
FRESH ROMAINE HEARTS, AGED PARMESAN CHEESE AND FOCACCIA CROUTONS. SERVED WITH OUR HOMEMADE CAESAR DRESSING
|Caesar Salad Topped w/Grilled Salmon
|$18.95
FRESH ROMAINE HEARTS, AGED PARMESAN CHEESE AND FOCACCIA CROUTONS. TOPPED WITH A PIECE OF FRESH GRILLED SALMON. SERVED WITH OUR HOMEMADE CAESAR DRESSING
More about Michael's Cafe
Michael's Cafe
2119 York Road, Timonium
|Caesar Salad
|$12.00
'Grana Padano', herb croutons, creamy garlic-parm dressing
More about Mother's North Grille
SOUPS • SEAFOOD • SALADS • SANDWICHES • CHICKEN WINGS • HAMBURGERS
Mother's North Grille
2450 Broad Ave, Lutherville
|Caesar Salad
|$13.00
romaine, homemade garlic croutons, parmesan cheese, Caesar dressing
More about Poulet
Poulet
2346 West Joppa Rd, Lutherville-Timonium
|Caesar Salad with Protein
|$9.99
|Classic Caesar Salad
More about Tark's Grill
SEAFOOD • GRILL • FRENCH FRIES
Tark's Grill
2360 W Joppa Rd, Lutherville
|Caesar Salad
|$13.00
chopped romaine, parmesan, croutons.
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More about THB Bagelry & Deli
THB Bagelry & Deli
1810 York Rd A/B, Lutherville-Timonum
|Caesar Salad
|$6.95
Romaine lettuce w/ Caesar dressing, Parmesan & croutons
|Italian Caesar Favorite Salad
|$9.50
Romaine lettuce, mozzarella, roasted red peppers, parmesan chs, & Grilled chicken w/ Caesar dressing
More about Kooper's North
Kooper's North
12240 Tullamore Rd., Lutherville
|Caesar Salad
Romaine, house croutons,
grated Parmesan, shaved Asiago, Caesar
dressing
More about An Poitin Stil- The Still
An Poitin Stil- The Still
2323 York Road, Lutherville
|Small Caesar Salad
|$1.99
Crispy romain lettuce tossed in a creamy Caesar dressing topped with shredded parmesan cheese & garlic crutons
|Caesar Salad
|$6.99
Crispy romain lettuce tossed in a creamy Caesar dressing topped with shredded parmesan cheese & garlic crutons