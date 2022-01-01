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Caesar salad in Lutherville Timonium

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Lutherville Timonium restaurants
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Lutherville Timonium restaurants that serve caesar salad

Il Basilico Trattoria image

 

Il Basilico Trattoria

49 West Aylesbury Rd, Lutherville

No reviews yet
Takeout
Caesar Salad
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SOUPS • SMOKED SALMON • FRENCH FRIES

Stone Mill Bakery

10751 Falls Rd, Lutherville

Avg 4.2 (535 reviews)
Takeout
Caesar Salad Topped w/Grilled Shrimp$16.95
FRESH ROMAINE HEARTS, AGED PARMESAN CHEESE AND FOCACCIA CROUTONS. TOPPED WITH FRESH GRILLED SHRIMP. SERVED WITH OUR HOMEMADE CAESAR DRESSING
Caesar Salad$13.95
FRESH ROMAINE HEARTS, AGED PARMESAN CHEESE AND FOCACCIA CROUTONS. SERVED WITH OUR HOMEMADE CAESAR DRESSING
Caesar Salad Topped w/Grilled Salmon$18.95
FRESH ROMAINE HEARTS, AGED PARMESAN CHEESE AND FOCACCIA CROUTONS. TOPPED WITH A PIECE OF FRESH GRILLED SALMON. SERVED WITH OUR HOMEMADE CAESAR DRESSING
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Michael's Cafe image

 

Michael's Cafe

2119 York Road, Timonium

No reviews yet
TakeoutDigital Dine-In
Caesar Salad$12.00
'Grana Padano', herb croutons, creamy garlic-parm dressing
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Mother's North Grille image

SOUPS • SEAFOOD • SALADS • SANDWICHES • CHICKEN WINGS • HAMBURGERS

Mother's North Grille

2450 Broad Ave, Lutherville

Avg 4.1 (1673 reviews)
TakeoutDelivery
Caesar Salad$13.00
romaine, homemade garlic croutons, parmesan cheese, Caesar dressing
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Poulet

2346 West Joppa Rd, Lutherville-Timonium

No reviews yet
Takeout
Caesar Salad with Protein$9.99
Classic Caesar Salad
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Tark's Grill image

SEAFOOD • GRILL • FRENCH FRIES

Tark's Grill

2360 W Joppa Rd, Lutherville

Avg 4.9 (4279 reviews)
Takeout
Caesar Salad$13.00
chopped romaine, parmesan, croutons.
[protein add-ons available, click for selection]
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THB Bagelry & Deli

1810 York Rd A/B, Lutherville-Timonum

No reviews yet
TakeoutDelivery
Caesar Salad$6.95
Romaine lettuce w/ Caesar dressing, Parmesan & croutons
Italian Caesar Favorite Salad$9.50
Romaine lettuce, mozzarella, roasted red peppers, parmesan chs, & Grilled chicken w/ Caesar dressing
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Caesar Salad image

 

Kooper's North

12240 Tullamore Rd., Lutherville

No reviews yet
Takeout
Caesar Salad
Romaine, house croutons,
grated Parmesan, shaved Asiago, Caesar
dressing
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An Poitin Stil- The Still

2323 York Road, Lutherville

No reviews yet
TakeoutDeliveryFast Pay
Small Caesar Salad$1.99
Crispy romain lettuce tossed in a creamy Caesar dressing topped with shredded parmesan cheese & garlic crutons
Caesar Salad$6.99
Crispy romain lettuce tossed in a creamy Caesar dressing topped with shredded parmesan cheese & garlic crutons
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