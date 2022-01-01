Chicken wraps in Lutherville Timonium
Lutherville Timonium restaurants that serve chicken wraps
More about Stone Mill Bakery
SOUPS • SMOKED SALMON • FRENCH FRIES
Stone Mill Bakery
10751 Falls Rd, Lutherville
|Buffalo Chicken Wrap
|$14.95
CRISPY CHICKEN TOSSED IN BUFFALO SAUCE, CHEDDAR CHEESE, BLUE CHEESE DRESSING, LETTUCE AND TOMATO. GRILLED ON YOUR CHOICE OF WHEAT OR WHITE WRAP
|Chicken Satay Wrap
|$15.95
MARINATED CHICKEN BREAST, CARROTS, SESAME NOODLES AND THAI PEANUT SAUCE GRILLED IN YOUR CHOICE OF WHEAT OR WHITE WRAP. SERVED WITH SIDE OF THAI PEANUT SAUCE AND MARINATED CUCUMBERS.
|Chicken Caesar Wrap
|$13.95
GRILLED CHICKEN BREAST, ROMAINE HEARTS, ROSEMARY FOCACCIA CROUTONS, FRESH GRATED PARMESAN CHEESE, TOSSED IN HOUSE MADE CAESAR DRESSING IN YOUR CHOICE OF WHEAT OR WHITE WRAP
More about Michael's Cafe
Michael's Cafe
2119 York Road, Timonium
|Mediterranean Wrap Chicken
|$15.00
Roasted Chicken, Hummas, Olives, Green Peppers, Onion, Feta Cheese, Pepperoncini, Romaine Lettuce, Greek Dressing served in a wrap