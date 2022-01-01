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Chicken wraps in Lutherville Timonium

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Lutherville Timonium restaurants
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Lutherville Timonium restaurants that serve chicken wraps

Buffalo Chicken Wrap image

SOUPS • SMOKED SALMON • FRENCH FRIES

Stone Mill Bakery

10751 Falls Rd, Lutherville

Avg 4.2 (535 reviews)
Takeout
Buffalo Chicken Wrap$14.95
CRISPY CHICKEN TOSSED IN BUFFALO SAUCE, CHEDDAR CHEESE, BLUE CHEESE DRESSING, LETTUCE AND TOMATO. GRILLED ON YOUR CHOICE OF WHEAT OR WHITE WRAP
Chicken Satay Wrap$15.95
MARINATED CHICKEN BREAST, CARROTS, SESAME NOODLES AND THAI PEANUT SAUCE GRILLED IN YOUR CHOICE OF WHEAT OR WHITE WRAP. SERVED WITH SIDE OF THAI PEANUT SAUCE AND MARINATED CUCUMBERS.
Chicken Caesar Wrap$13.95
GRILLED CHICKEN BREAST, ROMAINE HEARTS, ROSEMARY FOCACCIA CROUTONS, FRESH GRATED PARMESAN CHEESE, TOSSED IN HOUSE MADE CAESAR DRESSING IN YOUR CHOICE OF WHEAT OR WHITE WRAP
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Michael's Cafe image

 

Michael's Cafe

2119 York Road, Timonium

No reviews yet
TakeoutDigital Dine-In
Mediterranean Wrap Chicken$15.00
Roasted Chicken, Hummas, Olives, Green Peppers, Onion, Feta Cheese, Pepperoncini, Romaine Lettuce, Greek Dressing served in a wrap
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Mother's North Grille image

SOUPS • SEAFOOD • SALADS • SANDWICHES • CHICKEN WINGS • HAMBURGERS

Mother's North Grille

2450 Broad Ave, Lutherville

Avg 4.1 (1673 reviews)
TakeoutDelivery
Chicken Caesar Wrap$15.00
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