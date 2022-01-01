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Quesadillas in Lutherville Timonium

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Lutherville Timonium restaurants
Toast

Lutherville Timonium restaurants that serve quesadillas

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SOUPS • SMOKED SALMON • FRENCH FRIES

Stone Mill Bakery

10751 Falls Rd, Lutherville

Avg 4.2 (535 reviews)
Takeout
Grilled Chicken & Cheddar Quesadilla$15.50
GRILLED CHICKEN BREAST, SHREDDED CHEDDAR AND SHREDDED MOZZARELLA CHEESE GRILLED IN A HAND PRESSED TORTILLA. SERVED WITH A SIDE OF PICO DE GALLO, SOUR CREAM AND GUACAMOLE
Cheddar & Mozzarella Quesadilla$13.50
SHREDDED CHEDDAR AND SHREDDED MOZZARELLA CHEESE GRILLED IN A HAND PRESSED TORTILLA. SERVED WITH A SIDE OF PICO DE GALLO, SOUR CREAM AND GUACAMOLE
Grilled Southwestern Vegetables Quesadilla$15.50
GRILLED VEGGIES, SHREDDED CHEDDAR AND SHREDDED MOZZARELLA CHEESE GRILLED IN A HAND PRESSED WHEAT TORTILLA. SERVED WITH A SIDE OF PICO DE GALLO, SOUR CREAM AND GUACAMOLE
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SOUPS • SEAFOOD • SALADS • SANDWICHES • CHICKEN WINGS • HAMBURGERS

Mother's North Grille

2450 Broad Ave, Lutherville

Avg 4.1 (1673 reviews)
TakeoutDelivery
Scunny's Quesadilla$15.00
12" tortilla, chicken, sautéed onions & peppers, cheddar jack cheese, sour cream, salsa
Cheese Quesadilla$8.00
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Poulet

2346 West Joppa Rd, Lutherville-Timonium

No reviews yet
Takeout
Chicken Quesadilla$11.75
Cheese Quesadilla$8.65
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Kooper's North image

 

Kooper's North

12240 Tullamore Rd., Lutherville

No reviews yet
Takeout
Cheese Quesadilla
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