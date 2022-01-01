Quesadillas in Lutherville Timonium
Lutherville Timonium restaurants that serve quesadillas
More about Stone Mill Bakery
SOUPS • SMOKED SALMON • FRENCH FRIES
Stone Mill Bakery
10751 Falls Rd, Lutherville
|Grilled Chicken & Cheddar Quesadilla
|$15.50
GRILLED CHICKEN BREAST, SHREDDED CHEDDAR AND SHREDDED MOZZARELLA CHEESE GRILLED IN A HAND PRESSED TORTILLA. SERVED WITH A SIDE OF PICO DE GALLO, SOUR CREAM AND GUACAMOLE
|Cheddar & Mozzarella Quesadilla
|$13.50
SHREDDED CHEDDAR AND SHREDDED MOZZARELLA CHEESE GRILLED IN A HAND PRESSED TORTILLA. SERVED WITH A SIDE OF PICO DE GALLO, SOUR CREAM AND GUACAMOLE
|Grilled Southwestern Vegetables Quesadilla
|$15.50
GRILLED VEGGIES, SHREDDED CHEDDAR AND SHREDDED MOZZARELLA CHEESE GRILLED IN A HAND PRESSED WHEAT TORTILLA. SERVED WITH A SIDE OF PICO DE GALLO, SOUR CREAM AND GUACAMOLE
More about Mother's North Grille
SOUPS • SEAFOOD • SALADS • SANDWICHES • CHICKEN WINGS • HAMBURGERS
Mother's North Grille
2450 Broad Ave, Lutherville
|Scunny's Quesadilla
|$15.00
12" tortilla, chicken, sautéed onions & peppers, cheddar jack cheese, sour cream, salsa
|Cheese Quesadilla
|$8.00
More about Poulet
Poulet
2346 West Joppa Rd, Lutherville-Timonium
|Chicken Quesadilla
|$11.75
|Cheese Quesadilla
|$8.65