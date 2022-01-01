Margaux's Oyster Bar
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SEAFOOD • FRENCH FRIES
409 Travis St. Suite A
Attributes and Amenities
Location
409 Travis St. Suite A
Houston TX
|Sunday
|10:30 am - 12:00 am
|Monday
|11:00 am - 12:00 am
|Tuesday
|11:00 am - 12:00 am
|Wednesday
|11:00 am - 12:00 am
|Thursday
|11:00 am - 12:00 am
|Friday
|11:00 am - 12:00 am
|Saturday
|10:30 am - 12:00 am
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