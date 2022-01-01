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Toast

Margaux's Oyster Bar

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SEAFOOD • FRENCH FRIES

409 Travis St. Suite A

Avg 4.6 (9 reviews)

Attributes and Amenities

Sommelier
Online Ordering
Outdoor Seating
Fresh Ingredients
Delivery
Takeout

Location

409 Travis St. Suite A

Houston TX

Sunday10:30 am - 12:00 am
Monday11:00 am - 12:00 am
Tuesday11:00 am - 12:00 am
Wednesday11:00 am - 12:00 am
Thursday11:00 am - 12:00 am
Friday11:00 am - 12:00 am
Saturday10:30 am - 12:00 am
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