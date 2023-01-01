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Chicken tikka in Milwaukee

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Milwaukee restaurants
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Milwaukee restaurants that serve chicken tikka

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Bollywood Grill

1038 N Jackson St, Milwaukee

No reviews yet
TakeoutDelivery
Chicken Tikka Masala$16.95
Chicken cooked in a thick creamy tomato onion gravy
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Crossroads Collective - Milwaukee's Foodiest Food Hall

2238 N Farwell Ave, Milwaukee

Avg 5 (48 reviews)
TakeoutDelivery
Chicken Tikka (gf)$16.00
A curry bowl featuring creamy, fragrant roasted chicken with basmati rice, rainbow salad, kale slaw, turmeric carrots, ajwain radish, tomato chutney, and flaxseed podi.
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Saffron - Modern Indian Dining

223 N Water Street, Suite #100, Milwaukee

No reviews yet
TakeoutDelivery
The Chicken Tikka Chipotle$28.00
Garlic Chipotle & Lemon Marinated Chicken
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