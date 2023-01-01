Chicken tikka in Milwaukee
Milwaukee restaurants that serve chicken tikka
More about Bollywood Grill
Bollywood Grill
1038 N Jackson St, Milwaukee
|Chicken Tikka Masala
|$16.95
Chicken cooked in a thick creamy tomato onion gravy
More about Crossroads Collective - Milwaukee's Foodiest Food Hall
Crossroads Collective - Milwaukee's Foodiest Food Hall
2238 N Farwell Ave, Milwaukee
|Chicken Tikka (gf)
|$16.00
A curry bowl featuring creamy, fragrant roasted chicken with basmati rice, rainbow salad, kale slaw, turmeric carrots, ajwain radish, tomato chutney, and flaxseed podi.