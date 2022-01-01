Crab salad in Milwaukee
Milwaukee restaurants that serve crab salad
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1806 E. North Ave, Milwaukee
|CYOB (Vegan)
Craft your own Poké Bowl, Grain Bowl, or Salad!
|CYOB (Non-Vegan)
Craft your own Poké Bowl, Grain Bowl, or Salad!
|Curry Coconut
Shrimp (or Chicken), Mango, Carrot, Cilantro, Toasted Coconut, Crispy Onion, Curry Aioli, Scallion, Sesame Seed
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316 N. Milwaukee St., Milwaukee
|Zen Bowl
Avocado, Shiitake Mushroom, Sweet Potato, Cucumber, Carrot, Daikon Radish, Classic Sauce, Cilantro Lime, Scallion, Sesame Seed (Vegan)
|Power Ginger
Marinated Tofu (or Chicken), Edamame, Carrot, Daikon Radish, Kale, Red Onion, Crispy Garlic, Thai Chili Ginger, Sesame Ginger, Scallion, Sesame Seed (Vegan)
|Kalua Pork
Slow-Cooked Pork, Pineapple, Daikon Radish, Crispy Garlic, Pickled Carrots and Onion, Cilantro Lime, Sriracha Aioli, Sweet Shoyu Glaze, Scallion, Sesame Seed
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5734 N. Bayshore Dr., Glendale
|Cilantro Chicken
Chicken, Edamame, Kale, Carrot, Crispy Onion, Thai Chili Ginger, Cilantro Lime, Scallion, Sesame Seed
|Mango Tango
Salmon (or Ahi Tuna), Avocado, Edamame, Mango, Cilantro, Crispy Onion, Tobiko, Thai Chili Ginger, Sweet Shoyu, Scallion, Sesame Seed
|Spicy Tuna
Ahi Tuna, Edamame, Cucumber, Jalapeno, Crispy Onion, Tobiko, Sriracha Aioli, Sweet Shoyu, Scallion, Sesame Seed
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6927 W. North Ave., Wauwatosa
|Kalua Pork
Slow-Cooked Pork, Pineapple, Daikon Radish, Crispy Garlic, Pickled Carrots and Onion, Cilantro Lime, Sriracha Aioli, Sweet Shoyu Glaze, Scallion, Sesame Seed
|Spicy Tuna
Ahi Tuna, Edamame, Cucumber, Jalapeno, Crispy Onion, Tobiko, Sriracha Aioli, Sweet Shoyu, Scallion, Sesame Seed
|Cilantro Chicken
Chicken, Edamame, Kale, Carrot, Crispy Onion, Thai Chili Ginger, Cilantro Lime, Scallion, Sesame Seed