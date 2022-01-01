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Toast

Moe's Original BBQ

A Southern Soul Food Revivial

700 North Lake Boulevard

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Popular Items

Pulled Pork Platter$13.00
Slow smoked pork shoulder, dressed in a tangy sop sauce, Complemented by our house made sweet and tangy BBQ sauce and pickles
Pint Side$6.50
Smoked Wings Platter$15.50
Jumbo smoked wings, fried and lightly coated in a house made wing sauce served with celery and our creamy Alabama style white BBQ sauce for dipping
Pulled Pork Sandwich - Bama Syle$12.00
Slow smoked pork shoulder, dressed in a tangy sop sauce, served on a toasted bun, our house made sweet and tangy BBQ sauce, cool and crisp marinated slaw, creamy Alabama style white BBQ sauce and pickles
Pulled Pork Sandwich$11.50
Slow smoked pork shoulder, dressed in a tangy sop sauce, served on a toasted bun, our house made sweet and tangy BBQ sauce and pickles
Fresh Crisp Green Salad$10.00
Fresh crisp green salad with seasonal veggies, shredded cheese, and choice of our daily homemade dressing. Served with a slice of our famous cornbread. Add Smofu (Tofu) $6 Add Pork, Chicken or Turkey $8 Add shrimp or MahiMahi $9
1/2 Pint Side$3.50
Ribs Platter, Large (6)$18.00
Six St. Louis style spare rib, Complemented by our house made sweet and tangy BBQ sauce and pickles
Smoked Half Chicken Platter$15.00
Hot, smoked, Half Chicken, Complemented by our house made sweet and tangy BBQ sauce, cool crisp marinated slaw, creamy Alabama style white BBQ sauce and pickles
Rack Of Ribs$27.00
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Location

700 North Lake Boulevard

Tahoe City CA

Sunday11:00 am - 3:59 am
Monday11:00 am - 3:59 am
Tuesday11:00 am - 3:59 am
Wednesday11:00 am - 3:59 am
Thursday11:00 am - 3:59 am
Friday11:00 am - 3:59 am
Saturday11:00 am - 3:59 am
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