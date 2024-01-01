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Antipasto salad in Monroeville

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Monroeville restaurants that serve antipasto salad

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Fellini's Pizzeria-Monroeville - Fellini's Monroeville

4415 Old William Penn Highway, Monroeville

No reviews yet
Takeout
Antipasto Salad$12.99
More about Fellini's Pizzeria-Monroeville - Fellini's Monroeville
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PIZZA • SEAFOOD • FRENCH FRIES

Gateway Grill - Monroeville's Original Woodfired Grill - 4251 Northern Pike - Monroeville, PA, 15146 - 412 372 2977

4251 northern pike, Monroeville

Avg 4.6 (3050 reviews)
TakeoutDelivery
ANTIPASTO SALAD$13.00
More about Gateway Grill - Monroeville's Original Woodfired Grill - 4251 Northern Pike - Monroeville, PA, 15146 - 412 372 2977

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