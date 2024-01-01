Antipasto salad in Monroeville
Monroeville restaurants that serve antipasto salad
More about Fellini's Pizzeria-Monroeville - Fellini's Monroeville
Fellini's Pizzeria-Monroeville - Fellini's Monroeville
4415 Old William Penn Highway, Monroeville
|Antipasto Salad
|$12.99
More about Gateway Grill - Monroeville's Original Woodfired Grill - 4251 Northern Pike - Monroeville, PA, 15146 - 412 372 2977
PIZZA • SEAFOOD • FRENCH FRIES
Gateway Grill - Monroeville's Original Woodfired Grill - 4251 Northern Pike - Monroeville, PA, 15146 - 412 372 2977
4251 northern pike, Monroeville
|ANTIPASTO SALAD
|$13.00