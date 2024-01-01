Chicken biryani in Mountain View
Mountain View restaurants that serve chicken biryani
More about Hyderabad Dum Biryani
Hyderabad Dum Biryani
2105 Old Middlefield Way, Mountain View
|Hyderabadi Chicken Dum Biryani+Chk Appetizer Family Pack
|$31.99
Chicken marinated with special spices and cooked along with basmati rice.
|Chicken Fry Piece Biryani
|$11.99
Chicken Fry Piece Biryani is a popular South Asian rice dish that is made with aromatic spices, tender roasted chicken, and fragrant basmati rice.
|Gongura Chicken Biryani
|$11.99
Aromatic Chicken biryani blended with iron-rich Gongura leaves (Roselle Plant) to give a flavorful tart taste. A unique creation of south-indian cuisine.