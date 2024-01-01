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Chicken biryani in Mountain View

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Mountain View restaurants that serve chicken biryani

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Hyderabad Dum Biryani

2105 Old Middlefield Way, Mountain View

No reviews yet
TakeoutDeliveryDigital Dine-InFast Pay
Hyderabadi Chicken Dum Biryani+Chk Appetizer Family Pack$31.99
Chicken marinated with special spices and cooked along with basmati rice.
Chicken Fry Piece Biryani$11.99
Chicken Fry Piece Biryani is a popular South Asian rice dish that is made with aromatic spices, tender roasted chicken, and fragrant basmati rice.
Gongura Chicken Biryani$11.99
Aromatic Chicken biryani blended with iron-rich Gongura leaves (Roselle Plant) to give a flavorful tart taste. A unique creation of south-indian cuisine.
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Mantra India Mountain View

288 Castro Street, Mountain View

No reviews yet
TakeoutDeliveryDigital Dine-InFast Pay
Lucknowi Chicken Biryani$18.99
Aged basmati rice, cooked dum style with chicken, spices, and saffron
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