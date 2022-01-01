My Burger Minnetonka
Come in and enjoy!
10997 Red Circle Drive
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Location
10997 Red Circle Drive
Minnetonka MN
|Sunday
|4:00 am - 3:59 am
|Monday
|4:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|4:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|4:00 am - 3:59 am
|Thursday
|4:00 am - 3:59 am
|Friday
|4:00 am - 3:59 am
|Saturday
|4:00 am - 3:59 am
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