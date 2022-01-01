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Toast

My Burger Minnetonka

Come in and enjoy!

10997 Red Circle Drive

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Popular Items

Kid's Burger$5.95
On a brown buttered bun. Served with fries. Served plain but feel free to add cheese or any other toppings!
Classic Bacon Cheese$10.75
Two slices of bacon, American cheese, basil mayo, lettuce and tomato on a brown buttered bun. Served with fries.
BOM!$11.25
That's right, the April Burger of the Month is the Chipotle Beach Club Burger! A 1/4 lb all beef patty topped fresh avocado, bacon, lettuce, tomato and chipotle garlic mayo!
Crispy Chicken Burger$7.95
Lettuce, tomatoes, and mayo on a brown buttered bun. Served with fries.
Double Classic Bacon Cheese$12.55
Two slices of bacon, American cheese, basil mayo, lettuce and tomato on a brown buttered bun. Served with fries.
California Burger$7.95
Lettuce, tomatoes and mayo on a brown buttered bun. Served with fries.
Double Original$9.75
Ketchup, mustard, fried onions, and sweet pickles on a brown buttered bun. Served with fries.
Double California$9.75
Lettuce, tomatoes and mayo on a brown buttered bun. Served with fries.
Original Burger$7.95
Ketchup, mustard, fried onions, and sweet pickles on a brown buttered bun. Served with fries.
Fountain Pop$2.75
Choose from an assortment of Coca Cola products.
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Location

10997 Red Circle Drive

Minnetonka MN

Sunday4:00 am - 3:59 am
Monday4:00 am - 3:59 am
Tuesday4:00 am - 3:59 am
Wednesday4:00 am - 3:59 am
Thursday4:00 am - 3:59 am
Friday4:00 am - 3:59 am
Saturday4:00 am - 3:59 am
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