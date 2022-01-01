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Bethesda Bagels

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PIZZA • BAGELS • SMOKED SALMON • SANDWICHES

120 M St SE • $

Avg 4.4 (1166 reviews)

Popular Items

Bacon, Egg, Cheese$6.50
Crispy bacon rounds, eggs cooked to your liking, with a choice of sliced cheese, cream cheese, or no cheese.
Egg, Cheese$6.00
Eggs cooked to your liking, with a choice of sliced cheese, cream cheese, or no cheese.
Turkey Sausage, Egg and Cheese$6.50
Turkey sausage patty, eggs cooked to your liking, with a choice of sliced cheese, cream cheese, or no cheese.
Sausage, Egg, Cheese$6.50
Pork sausage patty, eggs cooked to your liking, with a choice of sliced cheese, cream cheese, or no cheese.
Avo, Egg, Cheese$6.50
½ of a fresh avocado, eggs cooked to your liking, with a choice of sliced cheese, cream cheese, or no cheese.
Plain CC$3.60
Whipped plain cream cheese on a bagel.
Loose Bagels To Go (NO TOPPINGS, Bagels with toppings are under Sandwiches, Cream Cheese/Spreads)
Nova & CC$9.50
Ivy City smoked salmon, with a choice of cream cheese/sliced cheese.
Turkey Bacon, Egg, Cheese$6.50
Turkey bacon strips, eggs cooked to your liking, with a choice of sliced cheese, cream cheese, or no cheese.
Butter$2.50
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Attributes and Amenities

Casual
Kid-Friendly
Loyalty and Reward Programs
Wheelchair Accessible
Gift Cards
Parking
Online Ordering
Bike Parking
Delivery
Cryptocurrency
Catering
Buffet
Takeout

Location

120 M St SE

Washington DC

Sunday7:30 am - 2:00 pm
Monday7:30 am - 2:00 pm
Tuesday7:30 am - 2:00 pm
Wednesday7:30 am - 2:00 pm
Thursday7:30 am - 2:00 pm
Friday7:30 am - 2:00 pm
Saturday7:30 am - 2:00 pm
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THE RESTAURANT & BAR FEATURES A CONSTANTLY ROTATING SELECTION OF BLUEJACKET BEERS & BLUEJACKET CASK ALES & MOST AVAILABLE ONLY ON-SITE.

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