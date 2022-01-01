Bethesda Bagels
Come in and enjoy!
PIZZA • BAGELS • SMOKED SALMON • SANDWICHES
120 M St SE • $
Popular Items
Attributes and Amenities
Location
120 M St SE
Washington DC
|Sunday
|7:30 am - 2:00 pm
|Monday
|7:30 am - 2:00 pm
|Tuesday
|7:30 am - 2:00 pm
|Wednesday
|7:30 am - 2:00 pm
|Thursday
|7:30 am - 2:00 pm
|Friday
|7:30 am - 2:00 pm
|Saturday
|7:30 am - 2:00 pm
Nearby restaurants
Lola's
Come in and enjoy!
BlueJacket
BLUEJACKET WAS BUILT TO BE A BREWERY WITHOUT BOUNDARIES,
ALLOWING BEER DIRECTOR GREG ENGERT & HIS TEAM OF BREWERS TO CREATE BEERS ACROSS THE BROADEST RANGE OF STYLES & FLAVORS POSSIBLE. AT BLUEJACKET, UNDERSTANDING OF & RESPECT FOR THE TRADITIONS & TECHNIQUES OF CLASSIC BREWING COEXIST WITH A SPIRIT OF CONSTANT EXPERIMENTATION, INNOVATION & COLLABORATION, LEADING TO DELICIOUS BEERS THAT SHOWCASE SEASONALITY, CULINARY INSPIRATION & HISTORIC INTERPRETATION. EXPECT BEERS THAT RANGE FROM INTENSELY FLAVORED TO SUBTLY NUANCED; THAT OFFER SOMETHING DISTINCTIVE & SATISFYING FOR EVERY PALATE & EVERY PLATE; & THAT REFLECT EQUALLY THE PAST, PRESENT, & FUTURE OF GENUINE CRAFT BREWING.
THE RESTAURANT & BAR FEATURES A CONSTANTLY ROTATING SELECTION OF BLUEJACKET BEERS & BLUEJACKET CASK ALES & MOST AVAILABLE ONLY ON-SITE.
Bodegon
Come in and enjoy!
Ted's Bulletin
Come in and enjoy!